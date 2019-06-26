“النقل” تعلن أسماء المرشحين والمرشحات على الوظائف الشاغرة

المناطق _ تبوك

قالت وزارة النقل: إنَّه تمَّ تحديد فترة المطابقة والمقابلات الشخصية اعتبارًا من 4/ 11/1440 وحتى 13/ 11/ 1440 ، وستتواصل وزارة النقل مع المرشحين والمرشحات للمقابلات الشخصية وعبر وسائل الاتصال المسجلة في نظام (جدارة)، وذلك لتحديد موعد مطابقة البيانات والمقابلات الشخصية لكل مرشح.

وأضافت الوزارة أنَّ على المرشحين والمرشحات إحضار أصول المستندات التالية للمطابقة، وهي (الهوية الوطنية– المؤهل– قرار المعادلة للمتخرجين من جامعات خارج المملكة العربية السعودية– رخصة القيادة للمتقدمين على وظائف سائق معدات ثقيلة- ومساعد سائق معدات).

يُذكر أنَّ نظام الخدمة المدنية، ينص على الشروط العامة للتعيين في الوظائف الحكومية، والتي من بينها أن يكون الموظف المعيَّن سعودي الجنسية، ويجوز في الوظائف التي تتطلب كفايات غير متوافرة في المتقدمين السعوديين استخدام غير السعوديين لشغل هذه الوظائف، وذلك بموجب القواعد التي يضعها مجلس الوزراء بهذا الشأن.

كما تشمل الشروط العامة للوظائف، أن يكون الموظف عند تعيينه مكملًا 18 عامًا من العمر ولائقًا صحيًّا، وحسن السيرة والأخلاق، وحاصلًا على المؤهلات المطلوبة للوظيفة، ويجوز لمجلس الوزراء الإعفاء من هذا الشرط، كما يُشترط في الموظف الذي يتم تعيينه أن يكون غير محكوم عليه بحدٍّ شرعي أو بالقصاص.

وتستهدف سياسة توطين الوظائف أن تشمل فرص العمل المتاحة السعوديين والسعوديات في القطاعات كافة، بالتركيز على احتياجات جميع جهات الدولة من جميع الوظائف، مع تهيئة بيئة اقتصادية مناسبة وداعمة لتوطين الوظائف لجميع الخريجين والخريجات، واتخاذ جميع الإجراءات الضامنة لتحقيق ذلك الهدف، مع العمل على إزالة أي معوِّقات أمام التنفيذ الفعلي.