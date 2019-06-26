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أمين رابطة العالم الإسلامي يلتقي ملك الأشانتي في غانا ويدشن حملة مساعدات غذائية

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أمين رابطة العالم الإسلامي يلتقي ملك الأشانتي في غانا ويدشن حملة مساعدات غذائية

أمين رابطة العالم الإسلامي يلتقي ملك الأشانتي في غانا ويدشن حملة مساعدات غذائية
http://almnatiq.net/?p=744553
المناطق _ واس

استقبل ملك شعب الأشانتي “أتومفو أوسي توتو الثاني”، في مقاطعة كوماسي عاصمة الإقليم في جمهورية غانا، معالي الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، الذي يزور جمهورية غانا ضمن جولة تشمل عدداً من الدول الإفريقية.
ورحب ملك شعب الأشانتي بزيارة وفد رابطة العالم الإسلامي برئاسة معالي أمينها العام إلى مقاطعة كوماسي، مشيداً بجهود الرابطة الإنسانية التي تغطي أرجاء القارة الإفريقية، التي يستفيد منها الجميع من مختلف الديانات والخلفيات من دون تمييز.
ونوه معالي الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي بالحضارة والتاريخ العريق الذي يمثله شعب الأشانتي وتأثيره الممتد في أرجاء القارة الأفريقية.
حضر الاستقبال عدد من كبار المسؤولين الحكوميين ويشمل شعب الاشانتي عدة ملايين في القارة الأفريقية.
وفي إطار زيارة مقاطعة كوماسي، تجول معالي الشيخ العيسى على عدد من المرافق التعليمية، كما دشن معاليه حملة مساعدات غذائية مقدمة من رابطة العالم الإسلامي لمئات الآلاف من سكان المقاطعة.
وكان معالي الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي وصل إلى جمهورية غانا في زيارة رسمية، حيث كان في استقباله بمطار العاصمة أكرا، كبير أئمة غانا الشيخ عثمان شاروبوتو، وعدد من أصحاب المعالي من كبار المسؤولين الحكوميين الغانيين والقيادات الدينية وكبار العلماء.

 

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