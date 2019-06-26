سلطنة عمان تعلن فتح سفارة لها في الأراضي الفلسطينية

المناطق _ وكالات

أعلنت سلطنة عمان اليوم الأربعاء قرارها فتح سفارة لها في رام الله، مضيفة أن وفدا من وزارة الخارجية سيتوجه إلى رام الله لمباشرة إجراءات فتح السفارة.

وقالت الخارجية العمانية في بيان لها: “استمرارا لنهج السلطنة الداعم للشعب الفلسطيني الشقيق، قررت السلطنة فتح بعثة دبلوماسية جديدة لها لدى دولة فلسطين على مستوى سفارة، وسيتوجه وفد من وزارة الخارجية إلى رام الله لمباشرة إجراءات فتح السفارة”.

وتتزامن هذه الخطوة مع انعقاد “ورشة البحرين” التي تبحث الجانب الاقتصادي من “صفقة القرن” الأمريكية، وكانت سلطنة عمان بين المدعوين لحضورها، لكنها لم تؤكد مشاركتها ولم تعلن موقفها منها.

وكان وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي قد استقبل أمس الثلاثاء السفير الفلسطيني لدى عمان تيسير جرادات، وأكد له دعم السلطنة الكامل ووقوفها الثابت إلى جانب الشعب الفلسطيني ونضاله العادل لنيل حقوقه المشروعة وحرصها على توثيق العلاقات الثنائية.

تجدر الإشارة إلى أن عمان تعتبر بين الدول العربية القليلة التي تقيم اتصالات علنية مع إسرائيل، وكان السلطان قابوس بن سعيد قد استقبل رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو في مسقط في أكتوبر الماضي.