أمانة المدينة تنفذ 197 جولة ميدانية خلال إسبوعين

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http://almnatiq.net/?p=744563
المناطق _ المدينة المنورة

أطلقت أمانة منطقة المدينة المنورة ممثلة بوكالة الخدمات و الادارة العامة للشئون الرقابية والأسواق حملة تفتيشية موسعة على المنشآت الصحية والغذائية خلال الفترة من 6/10/1440هـ إلى 20/10/1440هـ بالمناطق المحيطة بالمنطقة المركزية ضمن نطاق بلديات أحد والعقيق وقباء والتي تشهد كثافة عالية خلال موسم الحج من الزوار والحجاج ضمن استعدادات الأمانة المكثفة لموسم الحج لعام 1440هـ . وتهدف الحملة للتأكد من سلامة المواد الغذائية المتداولة في منافذ البيع وضمان التزام المنشآت الغذائية بمعايير واشتراطات الصحة والسلامة الغذائية وضمان صلاحية الأدوات والمعدات ومطابقتها للاشتراطات الصحية والفنية . وذكر مدير الادارة العامة للشئون الرقابية والأسواق أ.محمد بن حدأمين الشتاء بأنه قد تم تنفيذ عدد (١٩٧) جولة ميدانية ، واغلاق عدد ( ٨٩ ) منشأة ، وتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات البلدية على عدد ( ١٠٨) منشأة . وقد تم خلالها اتلاف ( ٩٣٣ )كجم من المواد الغذائية مجهولة المصدر والغير صالحة للاستخدام الآدمي. وتعمل فرق التفتيش التابعة للأمانة على فحص المواد الغذائية باستخدام أحدث الأجهزة للتأكد من صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات و يتم إتلاف أي مواد مجهولة المصدر أو غير صالحة للاستهلاك الآدمي ؛ لضمان حصول المستهلكين والحجاج والزوار على غذاء سليم وآمن .

 

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