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سمو ولي العهد يلتقي نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة هيونداي، ورئيس شركة هيونداي للصناعات الثقيلة

سمو ولي العهد يلتقي نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة هيونداي، ورئيس شركة هيونداي للصناعات الثقيلة

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سمو ولي العهد يلتقي نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة هيونداي، ورئيس شركة هيونداي للصناعات الثقيلة

سمو ولي العهد يلتقي نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة هيونداي، ورئيس شركة هيونداي للصناعات الثقيلة
http://almnatiq.net/?p=744565
المناطق _ واس

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم في مقر إقامته بالعاصمة الكورية سيول، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة هيونداي تشونغ كي سون، ورئيس شركة هيونداي للصناعات الثقيلة سام هيون كا.
وجرى خلال اللقاء، بحث فرص الاستثمارات المتبادلة وبخاصة الفرص الواعدة في مجمع الملك سلمان للصناعات البحرية.
حضر اللقاء، معالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، ومعالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، ومعالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ محمد التويجري، ومعالي سكرتير سمو ولي العهد الدكتور بندر الرشيد.

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