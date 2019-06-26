المملكة وكوريا توقعان برنامج استراتيجية الملكية الفكرية

المناطق _ سيؤول

بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وفخامة رئيس جمهورية كوريا مون جاي إن جرى التوقيع اليوم على برنامج الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية بين الهيئة السعودية للملكية الفكرية‬ ومكتب الملكية الفكرية الكوري، في العاصمة الكورية سيؤول.

يأتي ذلك بالتزامن مع زيارة ولي العهد لجمهورية كوريا والتي تشمل مجموعة من الاتفاقيات للمجالات الحيوية ومنها الملكية الفكرية، وفي إطار تعزيز العلاقات التاريخية بين البلدين وسبل تطويرها وتعزيزها في المجالات كافة.

وقال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية د. عبد العزيز بن محمد السويلم أن البرنامج يهدف إلى إعداد استراتيجية وطنية للملكية الفكرية تتضمن خطة رئيسية وخطة تنفيذية خمسية، حيث تشتمل الخطة الرئيسية على تحليل شامل لبيئة الملكية الفكرية في المملكة ورؤيتها وأهدافها للسنوات الخمس المقبلة، وتشتمل الخطة التنفيذية على خطط عمل تفصيلية وأهداف ومؤشرات أداء رئيسية لتنفيذ خطط العمل.