سمو أمير الحدود الشمالية يدشن جمعية البرمجيات الحاسوبية ويدعو لنشر ثقافة البرمجة

المناطق _ خالد الضبيبي

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في مكتبه بالإمارة اليوم, رئيس مجلس إدارة جمعية البرمجيات الحاسوبية علياء رويشد الرويلي وأعضاء الجمعية .

وبحث سموه خلال الاستقبال أهداف ومجالات عمل الجمعية، مؤكداً أهمية الجمعيات التخصصية وما تقدمه من خدمات لجميع أفراد المجتمع بما يعزز تحقيق مستهدفات المسؤولية المجتمعية في رؤية المملكة 2030 بوصفها أحد عناصر التنمية المستدامة.

بعد ذلك دشن الأمير فيصل بن خالد بن سلطان الانطلاق الرسمي لجمعية البرمجيات الحاسوبية كأول جمعية متخصصة تهتم بالبرمجة في القطاع غير الربحي.

ودعا سموه لتفعيل دور الجمعية النوعي والاهتمام البالغ بنشر ثقافة البرمجة وتوعية الشباب بمزايا وفرص ومخاطر التقنية والبرمجيات والتطبيقات وسبل تأهيلهم ليغتنموا الفرص ويتجنبوا المخاطر، مشدداً على ضرورة الاطلاع على استراتيجية ومبادرات وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات لدعم تطبيقها في المنطقة والاستفادة المثلى منها.

ولفت سموه النظر إلى ضرورة إيجاد الشراكات مع القطاعات الثلاثة وأفراد المجتمع لأهمية مواكبة الثورة التقنية العالمية في مجال البيانات الضخمة والبلوك شين والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء ودعم التحول الرقمي لدى مؤسسات المجتمع المدني كافة .