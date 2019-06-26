23 طالباً في برنامج موهبة الصيفي بمدارس البشرى الأهلية يتعرفون على طريقة التفكير الإبداعي “سكامبر”

مكة المكرمة _ عادل الزهراني

يواصل مبدعو برنامج موهبة الصيفي بمدراس البشرى الأهلية بتعليم مكة في وحدة الاختراعات وخلال ثلاثة أسابيع بالتعرف على طريقة التفكير الإبداعي “سكامبر” ، وعمل نموذج أولى لشوكة العشب وأداة الاسترداد.

كما تم استعراض فكرة فرن الميكرويف التي ظهرت بعد ذوبان قطعة شوكولاتة، فعندما كان مخترع الميكرويف بيرسي سبنسر يقف بجوار صمام ماجنترون لاحظ بأن قطعة الشيكولاته داخل جيبه قد بدأت تذوب. قام بيرسي بإجراء اختبار ثاني بأن وضع كيس من حبيبات الذرة داخل ذاك الصمام فلاحظ أن تلك الحبيبات قد بدأت تنشوي. ومن خلال هذه التجربة البسيطة تم اكتشاف فرن الميكرويف كأحد الاختراعات الطلابية.

هذا البرنامج عن الاختراعات والمخترعين وأثرهم في العالم، من خلال عمليات الاستنباط والاكتشاف وحل المشكلات يستطيع الطلاب بحث الاختراعات والاكتشافات التي سبقت وكيف ولماذا، وأيضا معرفة أثر تلك الابتكارات على حياتنا عبر القرون. إن البحث المتكامل في تلك الاختراعات منح المخترعين اليافعين فهما متكاملا حول أثر وفائدة ما يبتكرونه ويبدعونه.

كما يقوم الطالب بصنع الألعاب بأيديهم ومن نسج خيالهم من البداية حتى النهاية، وإظهار فهمهم لعملية الاختراع بخطوات علمية ناجحة وبقواعد ثابتة ومعتمدين في ذلك على مهارة العمل الجماعي.

حيث يشارك في وحدة الاختراعات 23 طالباً من طلاب الصف الثالث والرابع الابتدائي من مختلف مدارس مكة المكرمة .