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سفير المملكة لدى الأردن يلتقي الممثل المقيم والمدير القُطري لبرنامج الأغذية العالمي

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سفير المملكة لدى الأردن يلتقي الممثل المقيم والمدير القُطري لبرنامج الأغذية العالمي

سفير المملكة لدى الأردن يلتقي الممثل المقيم والمدير القُطري لبرنامج الأغذية العالمي
http://almnatiq.net/?p=744602
المناطق _ خالد الضبيبي
أستقبل سفير خادم الحرمين الشريفين سمو الأمير خالد بن فيصل بن تركي في مكتبه اليوم، السفيرة سارة جبسون الممثل المقيم والمدير القُطري لبرنامج الأغذية العالمي في عمان.
وتبادل سمو السفير مع سعادتها العديد من وجهات النظر والآراء إزاء ما يتم تقديمه من مساعدات للفئات الأكثر ضعفاً، وبحث البرامج المشتركة في مجال الأمن الغذائي والتحديات التي تواجه المنظمات التي تسعى لإغاثة المحتاجين.
يشار إلى أن برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة يعد من أكبر المنظمات الإنسانية في العالم لمكافحة الجوع، ويقوم بالاستجابة المستمرة لحالات الطوارئ، ويعمل على توفير الغذاء، من خلال مشاريع تستخدم الغذاء كوسيلة لنشر المعرفة وتعزيز قدرات المجتمعات للوصول إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي.

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