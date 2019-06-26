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أمير الباحة يستقبل محافظ المخواة ورئيس وأعضاء المجلس البلدي بمحافظة المخواة ورئيس الغرفة التجارية بالمحافظة

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أمير الباحة يستقبل محافظ المخواة ورئيس وأعضاء المجلس البلدي بمحافظة المخواة ورئيس الغرفة التجارية بالمحافظة

أمير الباحة يستقبل محافظ المخواة ورئيس وأعضاء المجلس البلدي بمحافظة المخواة ورئيس الغرفة التجارية بالمحافظة
http://almnatiq.net/?p=744618
المناطق _ الباحة
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة الباحة بمكتبه بالإمارة اليوم، محافظ المخواة نايف الهزاني، ورئيس وأعضاء المجلس البلدي بمحافظة المخواة ورئيس الغرفة التجارية بالمحافظة.
واطلع سموه خلال اللقاء على عدد من أنشطة وجهود المجلس البلدي خلال الفترة الماضية, إضافةً إلى الخطط المستقبلية، التي تأتي في مقدمتها تنفيذ مشاريع الطرق المعتمدة بالمحافظة وعدد من الخدمات البلدية.
وأكد سمو أمير المنطقة على الجميع بالوقوف على أداء البلديات والخدمات التي تقدمها وذلك تلبيةً لاحتياجات المواطنين من الخدمات والرفع من مستواها, إضافةً لنقل صوت المواطن للمسؤول لما يعود بالرقي للخدمات المقدمة لهم ودفع عجلة التنمية, مؤكدًا سموه في الوقت ذاته على العمل بروح الفريق الواحد, مشيرًا سموه إلى أن عمل المجالس البلدية هو عمل تكاملي بينهم وبين الأمانات والبلديات.
حيث اطلع سموه على التقرير السنوي لغرفة المخواة وعددا من المشروعات الاستثمارية.
وفي نهاية اللقاء قدم محافظ المخواة ورئيس وأعضاء المجلس البلدي بمحافظة المخواة ورئيس غرفة المخواة شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة الباحة, على اهتمام سموه الدائم بالخدمات البلدية المقدمة, مثمنين توجيهات سموه السديدة لخدمة الوطن والمواطنين, كما تسلم سموه هدية تذكارية بهذه المناسبة.
حضر الاستقبال مدير عام مكتب سمو امير المنطقة احمد بن صالح السياري.

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