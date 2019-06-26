مكافحة المخدرات بتبوك تشارك باليوم العالمي لمكافحة المخدرات

المناطق _ تبوك

شاركت مديرية مكافحة المخدرات بمنطقة تبوك اليوم في فعاليات اليوم العالمي لمكافحة المخدرات 2019 من خلال إقامة المعرض التقني المتنقل وتنظيم محاضرة توعوية استفاد منها أكثر من 300 شخص وذلك في مجموعات الدفاع الجوي الثالثة بالشمالية الغربية بحضور قائد مجموعة الدفاع الجوي الثالثة بالشمالية الغربية اللواء محمد القحطاني و مساعد مدير مكافحة المخدرات بمنطقة تبوك العميد فهد الفقي.

وأوضح مساعد مدير مكافحة المخدرات أن المعرض احتوى على لوحات وشاشات عرض إلكترونية توضح أضرار المخدرات على الفرد والمجتمع مؤكداً أهمية الدور الوقائي من خلال تنظيم مثل هذه المعارض للإسهام في مكافحة المخدرات والوصول لجميع أفراد المجتمع للحد من أضرارها الصحية والاجتماعية، والأمنية والاقتصادية.

وأضاف الفقي أن الاحتفال اليوم العالمي لمكافحة المخدرات الذي أقرته الأمم المتحدة في 26 يونيو من كل عام ويشارك فيه الأفرادُ والمجتمعات المحلية والمنظمات المختلفة في جميع أنحاء العالم، يهدف إلى زيادة الوعي بالمشكلة الرئيسة التي تسببها المخدرات غير المشروعة في المجتمع وتعزيز العمل الدولي لإيجاد مجتمع عالمي خالٍ من المخدرات.

وبين الفقي أن المديرية العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة تبوك ممثلة بإدارة الشؤون الوقائية ستقيم و على مدى أسبوع كامل بمشيئة الله معارض متنقلة ومحاضرات وفعاليات مصاحبة في عدة مواقع حيوية للوصول لأكبر شريحة ممكنة لتوعية كافة فئات المجتمع بأضرار المخدرات والمؤثرات العقلية وخطر الوقوع بها.