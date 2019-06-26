غرفة تبوك تطلق مسابقة لتصميم هويتها الجديدة

المناطق _ تبوك

أطلقت الغرفة التجارية الصناعية بتبوك اليوم مسابقة لتنفيذ أفضل تصميم لهويتها الجديدة وينتهي استقبال عروض التصاميم يوم الخميس 8 ذو القعدة 1440ه.

وأوضح مدير العلاقات العامة بالغرفة حسن خلف البلوي أن المسابقة تأتي في إطار مساهمة الغرفة في المسئولية الاجتماعية لدعم المبدعين والمبتكرين من المواهب الوطنية في مجال تصميم العلامات التجارية والهويات البصرية والشعارات.

وبين البلوي أن المسابقة مقصورة على المبدعين والمبدعات السعوديين موضحًا أن أهم الاشتراطات تقتضي أن يكون التصميم معبر عن هوية الغرفة ومتميزة ولا تتشابه مع أي هوية أخرى وأن تتضمن الهوية اسم الغرفة باللغة العربية وأن لا تتجاوز ألوان الهوية عن ثلاثة ألوان إلى جانب أن تكون الهوية بمقاس 20*20 سم وبدقة لاتقل عن 300 بكسل وأن تسلم التصاميم بظرف مغلق لمكتب الأمين العام للغرفة.