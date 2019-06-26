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رابطة تبوك الخضراء تفوز بجائزة التميز البيئي

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رابطة تبوك الخضراء تفوز بجائزة التميز البيئي

رابطة تبوك الخضراء تفوز بجائزة التميز البيئي
http://almnatiq.net/?p=744630
المناطق _ تبوك
فازت رابطة تبوك الخضراء بجائزة التميز البيئي في دورتها الثانية التي تنظمها الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة وتهدف من خلال هذه الجائزة إلى تحفيز ودعم العمل المجتمعي التطوعي في أداء دوره تجاه بيئة الوطن وغرس القيم والمفاهيم البيئية ورفع مستوى الوعي البيئي المجتمعي واستمرارية المشاركة الفاعلة والممارسات الريادية للعمل المجتمعي في البيئة وذلك تماشياً مع دور الهيئة في المبادرة الوطنية 2030م.
جاء ذلك خلال الاحتفال الذي أقيم بجدة وعلى مسرح الهيئة بمناسبة يوم البيئة العالمي 2019 تحت شعار “دحر تلوث الهواء” بحضور معالي الرئيس العام للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة الدكتور خليل بن مصلح الثقفي و نخبة من البارزين في مجال حماية البيئة بالمملكة حيث تم تتويج “رابطة تبوك الخضراء” عن فئة الجمعيات والجهات التطوعية.
من جهته أعرب رئيس رابطة تبوك الخضراء طارق الحسين عن سعادته لحصول الرابطة على جائزة التميز البيئي للجهات التطوعية على مستوى المملكة للعام 2019 عادًا هذا التميز أول إنجاز يُمنح لمؤسسة مجتمع مدني بيئية تعمل بتعزيز الوعي الوطني بشأن أهمية المحافظة على البيئة وتنميتها.
وقال الحسين: “إن هذا الإنجاز تحقق بتعاون جميع أعضاء الرابطة وإخلاصهم وتفانيهم بالعمل المستنير بتوجيهات ودعم صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك مثمناً لرئيس العام للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة والعاملين لهذا التكريم والدعم المستمر للرابطة منذ انطلاق مبادرة ” تطوع أبناء تبوك لمكافحة التصحر ” في نوفمبر 2015 .
وأوضح أن ملف الترشح تضمن عددًا من أهم البرامج المتوافقة مع شروط الترشّح للجائزة شارك فيها أكثر من (1200) عضو من الجنسين عبر البرامج التالية: برامج التوعية الميدانية وبرنامج التوعية الإلكترونية والإعلامية وبرامج التشجير المختلفة كبرنامج التعاون مع أصحاب المواشي، وبرامج رؤية المملكة (2030)، كبرنامج إكثار نباتات نيوم بالتعاون مع جامعة الملك سعود بالرياض الذي شارك به (53) عضواً.

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