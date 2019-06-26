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الكلية التقنية بالباحة تفتح باب القبول في ٢٧ شوال

الكلية التقنية بالباحة تفتح باب القبول في ٢٧ شوال
http://almnatiq.net/?p=744640
المناطق _ الباحة
أعلنت الكلية التقنية بالباحة عن فتح باب القبول والتسجيل للفصل التدريبي الأول للعام التدريبي ١٤٤٠-١٤٤١ هـ عبر بوابة القبول الموحد على الرابط :
‏ *https://ugate.tvtc.gov.sa/AFrontGate/*
وذلك إعتباراً من يوم الأحد الموافق١٤٤٠/١٠/٢٧ هـ
واوضح عميد الكلية التقنية المشرف على المعهد الصناعي الثانوي بالباحة عبدالله بن علي خليف بأنه سيتم فتح القبول في تخصص قسم الحاسب وتقنية المعلومات ( دعم فني ، برمجيات ) ،وقسم التقنية الكهربائية ( قوى كهربائية ، الات ومعدات كهربائية ) ،وقسم التقنية الإدارية ( محاسبة ، إدارة مكتبية )
مشيرا بأنه يشترط للقبول حصول المتقدم على الشهادة الثانوية بجميع فروعها . وأن يكون لائق طبي . وأن يكون سعودي .
وأن لا تتجاوز مدة حصوله على الشهادة الثانوية الخمس سنوات .
المميزات الحاصل عليها المتقدم :
 يحصل على مكافأة شهرية مقدارها ١٠٠٠ ريال .
ويحصل المتدرب المتخرج على الشهادة الجامعية المتوسطة ( دبلوم ) .

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