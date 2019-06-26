الكلية التقنية بالباحة تفتح باب القبول في ٢٧ شوال

المناطق _ الباحة

أعلنت الكلية التقنية بالباحة عن فتح باب القبول والتسجيل للفصل التدريبي الأول للعام التدريبي ١٤٤٠-١٤٤١ هـ عبر بوابة القبول الموحد على الرابط :

وذلك إعتباراً من يوم الأحد الموافق١٤٤٠/١٠/٢٧ هـ

واوضح عميد الكلية التقنية المشرف على المعهد الصناعي الثانوي بالباحة عبدالله بن علي خليف بأنه سيتم فتح القبول في تخصص قسم الحاسب وتقنية المعلومات ( دعم فني ، برمجيات ) ،وقسم التقنية الكهربائية ( قوى كهربائية ، الات ومعدات كهربائية ) ،وقسم التقنية الإدارية ( محاسبة ، إدارة مكتبية )

مشيرا بأنه يشترط للقبول حصول المتقدم على الشهادة الثانوية بجميع فروعها . وأن يكون لائق طبي . وأن يكون سعودي .

وأن لا تتجاوز مدة حصوله على الشهادة الثانوية الخمس سنوات .

المميزات الحاصل عليها المتقدم :

يحصل على مكافأة شهرية مقدارها ١٠٠٠ ريال .

ويحصل المتدرب المتخرج على الشهادة الجامعية المتوسطة ( دبلوم ) .