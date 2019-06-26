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الهيئة الملكية بالجبيل تطلق مبادرة الخدمة المجتمعية لإطعام الطيور تحت شعار ” بطاناً “

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الهيئة الملكية بالجبيل تطلق مبادرة الخدمة المجتمعية لإطعام الطيور تحت شعار ” بطاناً “

الهيئة الملكية بالجبيل تطلق مبادرة الخدمة المجتمعية لإطعام الطيور تحت شعار ” بطاناً “
http://almnatiq.net/?p=744670
المناطق _ الجبيل الصناعية

أطلقت الهيئة الملكية بالجبيل ممثلة بكلية الجبيل الجامعية مؤخراً مبادرة المسؤولية المجتمعية لإطعام الطيور تحت شعار ” بطاناً ” والتي تعتبر هي مبادرة خدمية تقدم للمجتمع حيث أتت تسميتها من خلال حديث الرسول عليه الصلاة والسلام ” لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير ، تغدو خماصاً وتروح بطاناً “.
حيث تهدف المبادرة إلى تعزيز حس المسؤولية الاجتماعية لدى طالبات الكلية من خلال زيادة وعي المجتمع بأهمية الحياة الفطرية من خلال الاهتمام بالبيئة المحيطة وتسليط الضوء على ضرورة المساهمة في نشر المفهوم الواسع للصدقة.
وتتضمن مبادرة المسؤولية المجتمعية لإطعام الطيور توفير حاملات لأطعمة الطيور يتم توزيعها في (5) مواقع مختلفة بالمرافق العامة في مدينة الجبيل الصناعية وهي شواطئ النخيل والفناتير ودارين الشمالي ومنتزه نجد وحديقة جلموده ، ويتم تعبئتها للمرة الأولى من قبل الكلية وعقب ذلك يصب الاعتماد على مبادرات الأندية الطلابية والمجتمع للتعبئة في المرات المقبلة.
الجدير بالذكر أنه تم التنسيق مع الجهات المختصة  في الهيئة الملكية بالجبيل لتنفيذ هذه المبادرة لتظهر بشكل متسق مع المعايير المتبعة في المرافق العامة والمتنزهات.

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