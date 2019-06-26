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أمير منطقة جازان وسمو نائبه يكرمان منقذي طفل ووالده من الغرق بالكورنيش الجنوبي ..

أمير منطقة جازان وسمو نائبه يكرمان منقذي طفل ووالده من الغرق بالكورنيش الجنوبي ..

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أمير منطقة جازان وسمو نائبه يكرمان منقذي طفل ووالده من الغرق بالكورنيش الجنوبي ..

أمير منطقة جازان وسمو نائبه يكرمان منقذي طفل ووالده من الغرق بالكورنيش الجنوبي ..
http://almnatiq.net/?p=744677
جازان _ فضة عطيف

كرم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان بمكتبه بالإمارة اليوم، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز نائب أمير منطقة جازان ، الممرضة نجاح ابو القاسم حكمي  وشقيقها رائد ابو القاسم حكمي والجندي أول منصور بن حسن زعقان احد منسوبي حرس الحدود بقطاع البحث والإنقاذ بجيزان وذلك عقب تمكنهم من إنقاذ طفل ووالده من الغرق بالكورنيش الجنوبي.

وأثنى سمو أمير جازان , على موقف الممرضة نجاح حكمي  وشقيقها رائد حكمي والجندي اول منصور زعقان البطولي، وتفانيهم في إنقاذ حياة الطفل ووالده من الغرق، مؤكداً أن هذا العمل النبيل غير مستغرب على أبناء هذا الوطن الكريم.

من جانبهم عبر المكرمين, عن اعتزازهم بتكريم سمو أمير منطقة جازان وسمو نائبه لهم، الذي يأتي امتداداً لما توليه القيادة – أيدها الله- لأبنائها بمختلف مناطق المملكة، مبينين أن ما قامو به هو واجب إنساني وأخلاقي يحث عليه ديننا الإسلامي، سائلاً الله أن يحفظ الجميع من كل سوء ومكروه.

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