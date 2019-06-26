بلدية الجبيل تنتهي من صيانة وسفلتة عدد من شوارع الأحياء

المناطق _ الجبيل

انتهت بلدية محافظة الجبيل من صيانة عدد من الشوارع بالمحافظة شاملة أعمال السفلتة والأرصفة والدهان وفق خطة البلدية الشاملة لتحسين وتطوير شبكة الطرق في محافظة الجبيل ورفع كفاءتها إلى أفضل مستوى ممكن، ضمن برنامج صيانة المداخل والشوارع والطرق الرئيسية والفرعية، وتماشيا مع الحملة التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية لمعالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري، وشملت الأعمال إعادة السفلتة وإغلاق وتسوية وردم الحفر وإصلاح التشققات وصيانة الأرصفة وتركيب البلاط والبلدورات في المداخل والشوارع المحافظة .

وأوضح رئيس بلدية محافظة الجبيل المهندس نايف بن فيصل الدويش رئيس بلدية محافظة الجبيل، بأن إدارة التشغيل والصيانة بالبلدية قامت خلال شهر رمضان وشوال الجاري لهذا العام بإجراء العديد من أعمال الصيانة التي شملت إعادة سفلتة الطرق والشوارع وصيانة شبكات تصريف مياه الأمطار والإنارة، بالإضافة إلى بعض أعمال الصيانة والترميم المتعلقة بالمنشآت البلدية.

و قال أن فرق إعادة السفلتة قامت بسفلتة عدد من الشوارع الرئيسية والفرعية في أحياء متفرقة من المدينة، وذلك حسب برنامج الصيانة المعتمد لهذا العام، وشملت عدداً من الأحياء والشوارع الرئيسية بالكفاءة والمعايير التي أنشأت خلالها وتوفير السلامة والراحة والأمان لمستخدميها .

وبين المهندس الدويش بأن أعمال الدهانات الأرضية والعلامات السيراميكية والسلامة المرورية تجري حاليا من دهان مسارات عدد من مقاطع وتقاطعات الطرق والشوارع الرئيسية، مشيرا الى أنه ضمن أعمال صيانة وتنظيف شبكات تصريف مياه الأمطار، بالإضافة إلى صيانة ثلاث محطات ضخ مياه في أحياء المحافظة .