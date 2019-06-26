المعهد الصناعي بالباحة يفتح باب القبول الأحد القادم

المناطق _ الباحة

أعلن المعهد الصناعي الثانوي بالباحة

عن فتح باب القبول والتسجيل للفصل التدريبي الأول للعام التدريبي ١٤٤٠-١٤٤١ هـ بنظامه الجديد ( نظام المقررات) عبر بوابة القبول الموحد على الرابط :

وذلك من يوم الأحد الموافق١٤٤٠/١٠/٢٧ هـ

واوضح عميد الكلية التقنية المشرف على المعهد الصناعي الثانوي بالباحة م/ عبدالله خليف ان المعهد سيفتح التخصصات التاليه :

قسم الحاسب الآلي .

وقسم الكهرباء الصناعيه .

وقسم ميكانيكا السيارات ( بنزين) .

وقسم الإلكترونيات.

وقسم التقنية الميكانيكية ( التبريد والتكييف) .

وأن شروط القبول تتضمن :

الحصول على شهادة الكفاءة المتوسطة أو شهادة إتمام الصف الأول أو الثاني ثانوي .

أن يكون لائق طبي.

أن يكون سعودي .

المميزات الحاصل عليها المتقدم :

يحصل على مكافأة شهرية مقدارها 800 ريال .

يحصل المتدرب المتخرج على دبلوم المعهد الصناعي الثانوي المطور المصنف من قبل وزارة الخدمة المدنية على المرتبة الخامسة الدرجة الخامسة

وللمتخرج الأولوية في مواصلة الدراسة بالكليات التقنية .