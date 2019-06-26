المعهد الصناعي بالباحة يفتح باب القبول الأحد القادم

أعلن المعهد الصناعي الثانوي بالباحة
عن فتح باب القبول والتسجيل للفصل التدريبي الأول للعام التدريبي ١٤٤٠-١٤٤١ هـ بنظامه الجديد ( نظام المقررات) عبر بوابة القبول الموحد على الرابط :
وذلك من يوم الأحد الموافق١٤٤٠/١٠/٢٧ هـ
واوضح عميد الكلية التقنية المشرف على المعهد الصناعي الثانوي بالباحة م/ عبدالله خليف ان المعهد سيفتح التخصصات التاليه :
قسم الحاسب الآلي .
وقسم الكهرباء الصناعيه .
وقسم ميكانيكا السيارات ( بنزين) .
وقسم الإلكترونيات.
وقسم التقنية الميكانيكية ( التبريد والتكييف) .
وأن شروط القبول تتضمن :
الحصول على شهادة الكفاءة المتوسطة أو شهادة إتمام الصف الأول أو الثاني ثانوي .
أن يكون لائق طبي.
أن يكون سعودي .
المميزات الحاصل عليها المتقدم :
يحصل على مكافأة شهرية مقدارها 800 ريال .
يحصل المتدرب المتخرج على دبلوم المعهد الصناعي الثانوي المطور المصنف من قبل وزارة الخدمة المدنية على المرتبة الخامسة الدرجة الخامسة
وللمتخرج الأولوية في مواصلة الدراسة بالكليات التقنية .
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