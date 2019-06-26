أمير منطقة جازان يقلد القائد الكشفي وائل خواجي الشارة الدولية ..

قلد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان مساء أمس وبحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان ، مساعد قائد معسكر عرفات القائد الكشفي وائل بن علي حمد خواجي الشارة الدولية , والتي حصل عليها مؤخرا ، جاء ذلك في ختام الجلسة الأسبوعية بمركز الأمير سلطان الحضاري بمدينة جازان ، وهنأ سمو أمير منطقة جازان القائد الكشفي الخواجي بمناسبة حصوله على الشارة الدولية والتي تسهم في خدمة دينة ومليكه ووطنه.

‏‫وقال القائد الكشفي “الخواجي” أن سعادتي لا توصف وفخور بتقلدي الشارة من يد سيدي سمو أمير المنطقة وبحضور سمو نائبه ، وهذا دافع كبير لي ان اقدم المزيد من العطاء لخدمة ديني ووطني.

الجدير بالذكر أن القائد الكشفي “الخواجي” قاد كشافة جامعة جازان لمدة أربع سنوات وحقق العديد من الإنجازات في معسكرات الخدمة العامة والمعسكرات الوطنية , ومعسكرات خدمة ضيوف الرحمن وعين حاليا رئيسا لوحدة النشاط الكشفي بجامعة جازان .