احدث الأخبار

أمير منطقة جازان يقلد القائد الكشفي وائل خواجي الشارة الدولية ..
أبرز المواد
 المعهد الصناعي بالباحة يفتح باب القبول الأحد القادم
منطقة الباحة
 بلدية الجبيل تنتهي من صيانة وسفلتة عدد من شوارع الأحياء
المنطقة الشرقية
 أمير منطقة جازان وسمو نائبه يكرمان منقذي طفل ووالده من الغرق بالكورنيش الجنوبي ..
أبرز المواد
 الهيئة الملكية بالجبيل تطلق مبادرة الخدمة المجتمعية لإطعام الطيور تحت شعار ” بطاناً “
المنطقة الشرقية
 بلدية القطيف: إصدار أكثر من 56 ألف معاملة إلكترونية خلال 10 أشهر
المنطقة الشرقية
 سمو أمير الشرقية يلتقي الطالب الفائز بجائزة وزارة التعليم للتميز
أبرز المواد
 نيوم وجامعة تبوك يُطلقان البرنامج المشترك لتعليم اللغة الإنجليزي للطلاب المحليين
منطقة تبوك
 شخصيات كرتونية ترسم الفرحة على محيا الأطفال بحديقة الفراشة بالمندق
منطقة الباحة
 بحضور أكثر من ١٤ فنانة …فنون الباحة تقيم ورشة فن Zentangle Art
منطقة الباحة
 هيئة السوق المالية تقر التعليمات المنظمة لتملك المستثمرين الاستراتيجيين الأجانب حصصاً استراتيجية في الشركات المدرجة
أبرز المواد
 سمو أمير منطقة الرياض بالنيابة يدشن مراكز إسعاف حي الخليج وحي النهضة بالرياض
أبرز المواد
أمير منطقة جازان يقلد القائد الكشفي وائل خواجي الشارة الدولية ..

أمير منطقة جازان يقلد القائد الكشفي وائل خواجي الشارة الدولية ..

أبرز المواد
المعهد الصناعي بالباحة يفتح باب القبول الأحد القادم

المعهد الصناعي بالباحة يفتح باب القبول الأحد القادم

منطقة الباحة
بلدية الجبيل تنتهي من صيانة وسفلتة عدد من شوارع الأحياء

بلدية الجبيل تنتهي من صيانة وسفلتة عدد من شوارع الأحياء

المنطقة الشرقية
أمير منطقة جازان وسمو نائبه يكرمان منقذي طفل ووالده من الغرق بالكورنيش الجنوبي ..

أمير منطقة جازان وسمو نائبه يكرمان منقذي طفل ووالده من الغرق بالكورنيش الجنوبي ..

أبرز المواد

أمير منطقة جازان يقلد القائد الكشفي وائل خواجي الشارة الدولية ..

أمير منطقة جازان يقلد القائد الكشفي وائل خواجي الشارة الدولية ..
http://almnatiq.net/?p=744691

قلد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان مساء أمس وبحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان ، مساعد قائد معسكر عرفات القائد الكشفي وائل بن علي حمد خواجي الشارة الدولية , والتي حصل عليها مؤخرا ، جاء ذلك في ختام الجلسة الأسبوعية بمركز الأمير سلطان الحضاري بمدينة جازان ، وهنأ سمو أمير منطقة جازان القائد الكشفي الخواجي بمناسبة حصوله على الشارة الدولية والتي تسهم  في خدمة دينة ومليكه ووطنه.
‏‫وقال القائد الكشفي “الخواجي” أن سعادتي لا توصف وفخور بتقلدي الشارة من يد سيدي سمو أمير المنطقة وبحضور سمو نائبه ، وهذا دافع كبير لي ان اقدم المزيد من العطاء لخدمة ديني ووطني.
الجدير بالذكر أن القائد الكشفي “الخواجي” قاد كشافة جامعة جازان  لمدة أربع سنوات وحقق العديد من الإنجازات في معسكرات الخدمة العامة والمعسكرات الوطنية , ومعسكرات خدمة ضيوف الرحمن وعين حاليا  رئيسا لوحدة النشاط الكشفي بجامعة جازان .

روابط ذات صلة

أمير منطقة جازان وسمو نائبه يكرمان منقذي طفل ووالده من الغرق بالكورنيش الجنوبي ..

أمير منطقة جازان وسمو نائبه يكرمان منقذي طفل ووالده من الغرق بالكورنيش الجنوبي ..
سمو أمير الشرقية يلتقي الطالب الفائز بجائزة وزارة التعليم للتميز

سمو أمير الشرقية يلتقي الطالب الفائز بجائزة وزارة التعليم للتميز
هيئة السوق المالية تقر التعليمات المنظمة لتملك المستثمرين الاستراتيجيين الأجانب حصصاً استراتيجية في الشركات المدرجة

هيئة السوق المالية تقر التعليمات المنظمة لتملك المستثمرين الاستراتيجيين الأجانب حصصاً استراتيجية في الشركات المدرجة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*