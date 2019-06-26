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نائب أمير جازان يستقبل مدير فرع الإسكان المعين بالمنطقة ..

نائب أمير جازان يستقبل مدير فرع الإسكان المعين بالمنطقة ..

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نائب أمير جازان يستقبل مدير فرع الإسكان المعين بالمنطقة ..

نائب أمير جازان يستقبل مدير فرع الإسكان المعين بالمنطقة ..
http://almnatiq.net/?p=744695
جازان _ فضة عطيف

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان بمكتبه بالإمارة اليوم، المدير العام لفرع وزارة الإسكان بالمنطقة المهندس حسن بن سالم السهيمي, وذلك بعد صدور قرار تعيينه مديراً لفرع الوزارة بالمنطقة.

وقدم سمو نائب أمير جازان التهنئة لمدير الإسكان بمنطقة جازان, متمنياً له ولزملائه منسوبي الإسكان بالمنطقة التوفيق والسداد, موجهاً سموه بمضاعفة الجهود وبذل المزيد لتحقيق تطلعات ولاة الأمر -حفظهم الله – ولما فيه خدمة أهالي المنطقة انفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة.

واستمع الأمير محمد بن عبدالعزيز ، خلال الاستقبال لشرح مفصل من المهندس السهيمي عن تقرير الفرع والبرامج والمبادرات والخطط المستقبلية والأعمال والمشروعات التي تنفذها وزارة الإسكان بالمنطقة حالياً.
كما تم خلال اللقاء مناقشة مشاريع الاسكان ومنها  الفلل الجاهزة والأراضي المطورة ومنتجات البيع على الخارطة والإسكان التنموي والتنظيم العقاري ، والتي تهدف للارتقاء وتوفير المساكن الملائمة وتنوع المنتجات والبرامج وتقديم أفضل الخدمات اللازمة لراحة المواطن.

من جانبه أعرب المهندس السهيمي عن سعادته بلقاء سمو نائب أمير منطقة جازان وما استمع إليه من توجيهات, وما يحظى به الإسكان في المنطقة من متابعة من سمو أمير المنطقة وسمو نائبه، سائلاً الله تعالى له وجميع زملائه منسوبي إسكان جازان التوفيق والعون في المهام المناطة بهم.

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