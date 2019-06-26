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صحة الرياض تكرم مستشفى المجمعة لتميزه في تطبيق معايير الرعايه المنزليه

صحة الرياض تكرم مستشفى المجمعة لتميزه في تطبيق معايير الرعايه المنزليه

منطقة الرياض
سمو أمير جازان يرأس الجلسة الختامية لجلسات مجلس المنطقة ..

سمو أمير جازان يرأس الجلسة الختامية لجلسات مجلس المنطقة ..

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نائب أمير جازان يستقبل مدير فرع الإسكان المعين بالمنطقة ..

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صحة الرياض تكرم مستشفى المجمعة لتميزه في تطبيق معايير الرعايه المنزليه

صحة الرياض تكرم مستشفى المجمعة لتميزه في تطبيق معايير الرعايه المنزليه
http://almnatiq.net/?p=744703
المناطق - الرياض
كرم سعادة مساعد المدير العام للخدمات العلاجية بصحة الرياض الدكتور سطام الشيحة مدير مستشفى الملك خالد بالمجمعة د.خالد القحطاني ورئيس قسم الرعاية الصحية  المنزلية  بالمستشفى الاستاذ/ بدر مدله المطيري بدرع وشهادات شكر وتقدير  نظير تميز المستشفى والقسم على مستوى صحة الرياض في تطبيق معايير الرعاية الصحية المنزلية مما انعكس ايجاباً على الخدمة المقدمة للمرضى
جاء ذلك خلال احتفال المديرية العامة للشؤون الصحية الاسبوع الماضي ، بمرور (10) سنوات على إنشاء برنامج الرعاية الصحية المنزلية، وما حققه من انجازات كبيرة، وما قدمه من خدمات للمرضى وذويهم خلال هذه الفترة، وذلك بحضور مدير الادارة العامة للرعاية الصحية المنزلية بوزارة الصحة الدكتور علي الغامدي ، وعدد من مدراء المستشفيات ومقدمي الخدمات بالبرنامج.
الجدير بالذكر  ان المستفيدين من برنامج الرعاية الصحيه المنزليه  في مستشفى الملك خالد بالمجمعة الذي بدء العمل فيه فعليا عام 1433  يبلغ عددهم  145  حالة ( تحت الخدمه )  مابين رجال ونساء ، و يتم تغطية زيارة المرضى عن طريق فرقتين ميدانيه  بمعدل 7-8 زياره للفرقه الواحده باليوم الواحد يتم  خلالها  تقديم خدمات  طبيه- تمريضية – و خدمة علاج طبيعي  بالإضافة الى الخدمه الإجتماعية او الدعم الإجتماعي

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