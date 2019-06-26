إعلان “الطوارئ” في نينوى العراقية بعد حريق في معمل كبريت

المناطق - وكالات

أعلن محافظ نينوى العراقية حالة الطوارئ، الأربعاء، بعد اندلاع حريق في معمل كبريت جنوبي الموصل، والذي أدى إلى إصابة عشرات المدنيين باختناقات نتيجة الانبعاثات الغازية، وأثار مخاوف من وقوع كارثة بيئية.

وأوضحت مصادر أن عشرات المدنيين أصيبوا باختناقات من جراء الانبعاثات الغازية الصادرة عن حريق معمل الكبريت جنوبي الموصل.

وقال مصدر أمني عراقي، إن مخلفات الكبريت المحترقة في نينوى “ولدت انبعاثات سامة قد تؤثر على المواطنين بالقرب من موقع الحريق”.

وذكرت تقارير محلية، أن الحريق نشب بالقرب من الساحات التابعة لشركة كبريت المشراق، الواقعة في “ناحية القيارة” جنوبي الموصل، مركز نينوى، شمالي بغداد.