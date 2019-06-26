احدث الأخبار

إعلان “الطوارئ” في نينوى العراقية بعد حريق في معمل كبريت
أبرز المواد
 أمم أفريقيا: نسور نيجيريا تحلق لثمن النهائي
أبرز المواد
 صحة الرياض تكرم مستشفى المجمعة لتميزه في تطبيق معايير الرعايه المنزليه
منطقة الرياض
 سمو أمير جازان يرأس الجلسة الختامية لجلسات مجلس المنطقة ..
منطقة جازان
 نائب أمير جازان يستقبل مدير فرع الإسكان المعين بالمنطقة ..
أبرز المواد
 أمير منطقة جازان يقلد القائد الكشفي وائل خواجي الشارة الدولية ..
أبرز المواد
 المعهد الصناعي بالباحة يفتح باب القبول الأحد القادم
منطقة الباحة
 بلدية الجبيل تنتهي من صيانة وسفلتة عدد من شوارع الأحياء
المنطقة الشرقية
 أمير منطقة جازان وسمو نائبه يكرمان منقذي طفل ووالده من الغرق بالكورنيش الجنوبي ..
أبرز المواد
 الهيئة الملكية بالجبيل تطلق مبادرة الخدمة المجتمعية لإطعام الطيور تحت شعار ” بطاناً “
المنطقة الشرقية
 بلدية القطيف: إصدار أكثر من 56 ألف معاملة إلكترونية خلال 10 أشهر
المنطقة الشرقية
 سمو أمير الشرقية يلتقي الطالب الفائز بجائزة وزارة التعليم للتميز
أبرز المواد
إعلان “الطوارئ” في نينوى العراقية بعد حريق في معمل كبريت

إعلان “الطوارئ” في نينوى العراقية بعد حريق في معمل كبريت

أبرز المواد
أمم أفريقيا: نسور نيجيريا تحلق لثمن النهائي

أمم أفريقيا: نسور نيجيريا تحلق لثمن النهائي

أبرز المواد
صحة الرياض تكرم مستشفى المجمعة لتميزه في تطبيق معايير الرعايه المنزليه

صحة الرياض تكرم مستشفى المجمعة لتميزه في تطبيق معايير الرعايه المنزليه

منطقة الرياض
سمو أمير جازان يرأس الجلسة الختامية لجلسات مجلس المنطقة ..

سمو أمير جازان يرأس الجلسة الختامية لجلسات مجلس المنطقة ..

منطقة جازان

إعلان “الطوارئ” في نينوى العراقية بعد حريق في معمل كبريت

إعلان “الطوارئ” في نينوى العراقية بعد حريق في معمل كبريت
http://almnatiq.net/?p=744710
المناطق - وكالات

أعلن محافظ نينوى العراقية حالة الطوارئ، الأربعاء، بعد اندلاع حريق في معمل كبريت جنوبي الموصل، والذي أدى إلى إصابة عشرات المدنيين باختناقات نتيجة الانبعاثات الغازية، وأثار مخاوف من وقوع كارثة بيئية.

وأوضحت مصادر أن عشرات المدنيين أصيبوا باختناقات من جراء الانبعاثات الغازية الصادرة عن حريق معمل الكبريت جنوبي الموصل.

وقال مصدر أمني عراقي، إن مخلفات الكبريت المحترقة في نينوى “ولدت انبعاثات سامة قد تؤثر على المواطنين بالقرب من موقع الحريق”.

وذكرت تقارير محلية، أن الحريق نشب بالقرب من الساحات التابعة لشركة كبريت المشراق، الواقعة في “ناحية القيارة” جنوبي الموصل، مركز نينوى، شمالي بغداد.

روابط ذات صلة

أمم أفريقيا: نسور نيجيريا تحلق لثمن النهائي

أمم أفريقيا: نسور نيجيريا تحلق لثمن النهائي
نائب أمير جازان يستقبل مدير فرع الإسكان المعين بالمنطقة ..

نائب أمير جازان يستقبل مدير فرع الإسكان المعين بالمنطقة ..
أمير منطقة جازان يقلد القائد الكشفي وائل خواجي الشارة الدولية ..

أمير منطقة جازان يقلد القائد الكشفي وائل خواجي الشارة الدولية ..

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*