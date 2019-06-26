الأمينة التنفيذية “للإسكوا” تستقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان

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استقبلت الأمينة التنفذية للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا “الإسكوا” الدكتورة رولى دشتي، اليوم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان وليد بن عبدالله بخاري في مقر المنظمة في بيروت.

وجرى خلال اللقاء، مناقشة سبل تعزيز التعاون والشراكة بين المملكة العربية السعودية ومنظمة “الإسكوا”.