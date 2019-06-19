الشيخ سليمان الجربوع في ذمة الله

المناطق – سعد آل حسين

انتقل إلى رحمة الله تعالى الشيخ سليمان بن محمد بن عبدالله الجربوع أبومحمد (الملقب بالشراري) عن عمر تجاوز 100 عام، وصلي عليه بعد صلاة العشاء في المسجد النبوي الشريف، ودفن في مقابر البقيع.

وكان رحمه الله يقضي وقته في المسجد النبوي من قبل صلاة العصر إلى بعد صلاة العشاء يومياً.

والشيخ الجربوع من العقيلات الذين استقروا في المدينة المنورة بعد توقف رحلاته إلى (الشام ومصر والعراق وغيرها).

المناطق ” تتقدم بخالص العزاء والمواساة لأبنائه محمد، عبدالعزيز، عبدالرحمن، جربوع، صالح، أحمد، عبدالكريم، إبراهيم، عبدالله، وأحفاده وإلى بناته وكافة أسرة الجربوع؛ داعين الله أن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

اللهم ارحمه وأسكنه فسيح جناتك واغفر له وأكرم نزله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وثبته عند السؤال.

• وللعزاء على جوال أبنائه:

محمد: 0590300162

عبدالعزيز: 0505302854

عبدالرحمن: 0505304423

جربـوع: 0595139011