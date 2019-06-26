احدث الأخبار

وزير الداخلية يستقبل سفراء الكويت وألمانيا والأرجنتين لدى المملكة
أبرز المواد
 الشيخ سليمان الجربوع في ذمة الله
مجتمع المناطق
 وزارة التجارة : ارتفاع حجم التبادل التجاري بين المملكة وكوريا الجنوبية 21% في 2018م
أبرز المواد
 الأمينة التنفيذية “للإسكوا” تستقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان
أبرز المواد
 المملكة تنضم إلى عضوية مجموعة دول البيان الوزاري المشترك للتجارة الإلكترونية في منظمة التجارة العالمية
أبرز المواد
 إعلان “الطوارئ” في نينوى العراقية بعد حريق في معمل كبريت
أبرز المواد
 أمم أفريقيا: نسور نيجيريا تحلق لثمن النهائي
أبرز المواد
 صحة الرياض تكرم مستشفى المجمعة لتميزه في تطبيق معايير الرعايه المنزليه
منطقة الرياض
 سمو أمير جازان يرأس الجلسة الختامية لجلسات مجلس المنطقة ..
منطقة جازان
 نائب أمير جازان يستقبل مدير فرع الإسكان المعين بالمنطقة ..
أبرز المواد
 أمير منطقة جازان يقلد القائد الكشفي وائل خواجي الشارة الدولية ..
أبرز المواد
 المعهد الصناعي بالباحة يفتح باب القبول الأحد القادم
منطقة الباحة
وزير الداخلية يستقبل سفراء الكويت وألمانيا والأرجنتين لدى المملكة

وزير الداخلية يستقبل سفراء الكويت وألمانيا والأرجنتين لدى المملكة

أبرز المواد
الشيخ سليمان الجربوع في ذمة الله

الشيخ سليمان الجربوع في ذمة الله

مجتمع المناطق
وزارة التجارة : ارتفاع حجم التبادل التجاري بين المملكة وكوريا الجنوبية 21% في 2018م

وزارة التجارة : ارتفاع حجم التبادل التجاري بين المملكة وكوريا الجنوبية 21% في 2018م

أبرز المواد
الأمينة التنفيذية “للإسكوا” تستقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان

الأمينة التنفيذية “للإسكوا” تستقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان

أبرز المواد

وزير الداخلية يستقبل سفراء الكويت وألمانيا والأرجنتين لدى المملكة

وزير الداخلية يستقبل سفراء الكويت وألمانيا والأرجنتين لدى المملكة
http://almnatiq.net/?p=744728
المناطق - واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، بمكتبه في جدة اليوم، الشيخ علي الخالد الجابر الصباح سفير دولة الكويت لدى المملكة.
كما استقبل سمو الأمير عبدالعزيز بن سعود، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى المملكة يورغ راناو.
واستقبل سموه، سفير جمهورية الأرجنتين لدى المملكة مارسيلو جيلاردوني.
وجرى خلال الاستقبالات، بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

روابط ذات صلة

وزارة التجارة : ارتفاع حجم التبادل التجاري بين المملكة وكوريا الجنوبية 21% في 2018م

وزارة التجارة : ارتفاع حجم التبادل التجاري بين المملكة وكوريا الجنوبية 21% في 2018م
الأمينة التنفيذية “للإسكوا” تستقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان

الأمينة التنفيذية “للإسكوا” تستقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان
المملكة تنضم إلى عضوية مجموعة دول البيان الوزاري المشترك للتجارة الإلكترونية في منظمة التجارة العالمية

المملكة تنضم إلى عضوية مجموعة دول البيان الوزاري المشترك للتجارة الإلكترونية في منظمة التجارة العالمية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*