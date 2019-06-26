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ترامب متفائل من التوصل لاتفاق مع الصين..ويحذر من رسوم إضافية

ترامب متفائل من التوصل لاتفاق مع الصين..ويحذر من رسوم إضافية
http://almnatiq.net/?p=744733
المناطق - وكالات

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأربعاء، إن “من الممكن قطعا” أن يخرج من اجتماع مع الرئيس الصيني شي جين بينغ باتفاق قد يثنيه عن تنفيذ تهديده لفرض رسوم جمركية على الصين.

ومن المتوقع أن يلتقي ترامب مع بينغ في قمة مجموعة العشرين في اليابان مطلع الأسبوع القادم، حيث سيكون هذا أول لقاء مباشر بين الرئيسين منذ انهيار محادثات التجارة بين البلدين في مايو.

وقال ترامب في مقابلة مع شبكة “فوكس بزنس”: “من الممكن قطعا أن نتوصل إلى اتفاق جيد. من الممكن أن نبرم جميعا اتفاقا لكنني أيضا أشعر بسعادة كبيرة بشأن ما نحن عليه الآن”.

وأضاف ترامب، الذي بدا متفائلا بشأن احتمال التوصل إلى هدنة بين أكبر اقتصادين في العالم، إن الزعماء الصينيين يرغبون في “إبرام اتفاق.. إنهم يرغبون في إبرام اتفاق أكثر مني”، وفق ما نقلت “رويترز”.

وأبقى الرئيس الأميركي أيضا على احتمال فرض رسوم إضافية على الصين في حال عدم التوصل إلى اتفاق، مبينا “سأقوم بفرض رسوم إضافية، رسوم إضافية كبيرة جدا … إذا لم نبرم اتفاقا”.

والولايات المتحدة والصين منخرطتان في توترات تجارية تبادلتا فيها فرض رسوم جمركية.

وكان ترامب قد هدد في السابق بفرض رسوم جمركية على واردات صينية إضافية بقيمة 300 مليار دولار، لكنه قال الأربعاء إنه يدرس فرض رسوم جمركية بنسبة 10 في المئة على سلع صينية، بدلا من 25 في المئة كما أشار في البداية.

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