الاتحاد الأوروبي يحث طهران على الالتزام ببنود الاتفاق النووي

المناطق - وكالات

دعا الاتحاد الأوروبي إيران للتخلي عن كل أنشطتها المتعلقة بالصواريخ الباليستية التي تخالف القرارات الدولية، وذلك خلال جلسة مجلس الأمن لمناقشة مدى التزام إيران بالاتفاق النووي في نيويورك الأربعاء.

وقالت مندوبة بريطانيا في مجلس الأمن، كارين بيرس، إن إيران تواصل إطلاق الصواريخ الباليستية، مما يخالف قرارات مجلس الأمن، مضيفة أن على إيران أن تصبح دولة طبيعية تندمج مع محيطها.

وأكدت بيرس على مسؤولية إيران عن الهجوم على ناقلات النفط قبالة سواحل الفجيرة في الإمارات، مطالبة طهران بالالتزام بالاتفاق النووي.

وبدوره قال مندوب ألمانيا في مجلس الأمن كريستوف هويسجن: “يمثل نقل إيران للصواريخ إلى الحوثيين في اليمن انتهاكا لقرارات مجلس الأمن”، كما أعرب عن قلقه من نقل إيران تكنولوجيا الطائرات المسيرة إلى الحوثيين في اليمن.

وأعرب مندوب فرنسا في مجلس الأمن فرنسوا ديلاتر عن قلقه من استمرار إيران في تصدير السلاح، مشددا على ضرورة التزام طهران بالاتفاق النووي.

ومن جانبه أوضح مندوب روسيا في مجلس الأمن فاسيلي نيبينزيا، أن الأطراف الموقعة على الاتفاق النووي يجب أن تتخلى عن مصالحها الخاصة لإبقاء الاتفاق.