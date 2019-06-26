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واشنطن: إيران تواصل دعم الإرهاب من خلال ميليشياتها

واشنطن: إيران تواصل دعم الإرهاب من خلال ميليشياتها
http://almnatiq.net/?p=744739
المناطق - وكالات

قال ممثل الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، جوناثان كوهين، الأربعاء، إن إيران تواصل دعم الإرهاب من خلال ميليشياتها في المنطقة، مشددا على أن بلاده ستعمل على كبح أنشطة طهران.

وخلال جلسة لمجلس الأمن بشأن التزام إيران بالاتفاق النووي، أكد جوناثان كوهين أن النظام الإيراني لا زال يواصل دعم الإرهاب في المنطقة من خلال ميلشياته.

وفيما اتهم المندوب الأميركي إيران بتهديد الملاحة الدولية، أكد أن الولايات المتحدة ستعمل على كبح أنشطتها التخريبية في المنطقة.

وأضاف كوهين أن أيران تواصل دعم مليشيات الحوثي بالصواريخ الباليستية، لافتا إلى أن طهران عازمة على تطوير برنامج نووي غير سلمي، مؤكدا على أن إيران تواصل خرق التزاماتها بموجب الاتفاق النووي.

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