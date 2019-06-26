احدث الأخبار

كاراكاس: إحباط محاولة انقلاب ومخطط لاغتيال الرئيس مادورو
أبرز المواد
 واشنطن: إيران تواصل دعم الإرهاب من خلال ميليشياتها
أبرز المواد
 الاتحاد الأوروبي يحث طهران على الالتزام ببنود الاتفاق النووي
أبرز المواد
 ترامب متفائل من التوصل لاتفاق مع الصين..ويحذر من رسوم إضافية
أبرز المواد
 الجيش الوطني الليبي يعلن عن مبادرة لحل الأزمة في البلاد
أبرز المواد
 وزير الداخلية يستقبل سفراء الكويت وألمانيا والأرجنتين لدى المملكة
أبرز المواد
 الشيخ سليمان الجربوع في ذمة الله
مجتمع المناطق
 وزارة التجارة : ارتفاع حجم التبادل التجاري بين المملكة وكوريا الجنوبية 21% في 2018م
أبرز المواد
 الأمينة التنفيذية “للإسكوا” تستقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان
أبرز المواد
 المملكة تنضم إلى عضوية مجموعة دول البيان الوزاري المشترك للتجارة الإلكترونية في منظمة التجارة العالمية
أبرز المواد
 إعلان “الطوارئ” في نينوى العراقية بعد حريق في معمل كبريت
أبرز المواد
 أمم أفريقيا: نسور نيجيريا تحلق لثمن النهائي
أبرز المواد
كاراكاس: إحباط محاولة انقلاب ومخطط لاغتيال الرئيس مادورو

كاراكاس: إحباط محاولة انقلاب ومخطط لاغتيال الرئيس مادورو

أبرز المواد
واشنطن: إيران تواصل دعم الإرهاب من خلال ميليشياتها

واشنطن: إيران تواصل دعم الإرهاب من خلال ميليشياتها

أبرز المواد
الاتحاد الأوروبي يحث طهران على الالتزام ببنود الاتفاق النووي

الاتحاد الأوروبي يحث طهران على الالتزام ببنود الاتفاق النووي

أبرز المواد
ترامب متفائل من التوصل لاتفاق مع الصين..ويحذر من رسوم إضافية

ترامب متفائل من التوصل لاتفاق مع الصين..ويحذر من رسوم إضافية

أبرز المواد

كاراكاس: إحباط محاولة انقلاب ومخطط لاغتيال الرئيس مادورو

http://almnatiq.net/?p=744742
المناطق - وكالات

أعلن وزير الاتصالات والإعلام الفنزويلي خورخي رودريغيز، عن إحباط مخطط لاغتيال الرئيس نيكولاس مادورو والانقلاب على السلطات الشرعية في فنزويلا.

وقال رودريغيز في مؤتمر صحفي بثته قناة “تيليسور”: “لدينا مقاطع فيديو تدل على نقل الأسلحة والمال لتنفيذ الانقلاب”.

وأشار الوزير رودريغيز، إلى أن المتآمرين أرادوا الاستيلاء على مستودعات الأسلحة والمطار العسكري، ثم مهاجمة السجن لإطلاق سراح وزير الدفاع السابق راؤول بادويل، الذي حكم عليه في عام 2009 بالسجن لمدة طويلة في قضية فساد، وتنصيبه رئيسا لفنزويلا.

ولاحظ رودريغيز، أن خصوم الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو استأجروا مرتزقة أجانب لقتل رئيس الدولة الحالي.

وقال: “جندت ثلاث مجموعات مسلحة هي مجموعة “سوكري”، ومجموعة “لاندر” ومجموعة “أوليسيس”. وكانت مهمة المجموعة الأولى، اعتقال الرئيس مادورو وتصفيته جسديا.

وأكد رودريغيز، أن معارضي مادورو استأجروا لهذا الغرض “إرهابيين إسرائيليين وأمريكيين وكولومبيين”.

وشدد الوزير، على أن الخطة تضمنت أيضا، قتل رئيس الجمعية الدستورية ديوسدادو كابيلو، ورئيس المخابرات الفنزويلية غوستافو غونزاليس لوبيز، فضلاً عن خطف وزير الداخلية نيستور ريفيرول والاستيلاء على القصر الرئاسي في ميرافلوريس.

روابط ذات صلة

واشنطن: إيران تواصل دعم الإرهاب من خلال ميليشياتها

واشنطن: إيران تواصل دعم الإرهاب من خلال ميليشياتها
الاتحاد الأوروبي يحث طهران على الالتزام ببنود الاتفاق النووي

الاتحاد الأوروبي يحث طهران على الالتزام ببنود الاتفاق النووي
ترامب متفائل من التوصل لاتفاق مع الصين..ويحذر من رسوم إضافية

ترامب متفائل من التوصل لاتفاق مع الصين..ويحذر من رسوم إضافية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*