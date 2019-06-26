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2157 طالب وطالبة ينتظمون في مدارس الفصل الصيفي بالجوف

2157 طالب وطالبة ينتظمون في مدارس الفصل الصيفي بالجوف

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2157 طالب وطالبة ينتظمون في مدارس الفصل الصيفي بالجوف

2157 طالب وطالبة ينتظمون في مدارس الفصل الصيفي بالجوف
http://almnatiq.net/?p=744754
المناطق - الجوف

انتظم 2157 طالباً وطالبة في مدارس الفصل الصيفي التابعة للإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف.
وتفقد المدير العام للتعليم بمنطقة الجوف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي ومساعدوه في أوقات متلاحقة مدارس الفصل الصيفي، لمتابعة سير العمل والدراسة في الفصل الصيفي وتحقيق الجودة في التعلم والتعليم في هذه الفترة،
متمنياً أن يحقق الطلاب والطالبات أهدافهم من الالتحاق بالفصل الصيفي في تخفيف العبء الدراسي وتحسين التعلم والاستثمار الجيد للإجازة الصيفية بما يثري مستقبلهم التعليمي.
من جانبه، أوضح مشرف نظام المقررات الأستاذ سعود بن عويد الفهيقي أن توزيع المدارس للبنين والبنات كان وفق التسجيل، وأعداد الطلاب والطالبات وتصنيف المواد المسجلة وذلك بعد إعلان بدء التسجيل ومدته حسب التعليمات الوزارية، ونفذ في 5 مدارس للبنين و5 مدارس للبنات وبلغ عدد الطلاب المنتظمين في الفصل الصيفي 1405 طالب وعدد الطالبات 752 طالبة .

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