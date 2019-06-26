أمانة الجوف تعمل على صيانة وتعزيز شبكات مياه الأمطار

المناطق - الجوف

نفذت ادارة التشغيل والصيانة بأمانة منطقة الجوف وبتوجية ومتابعة من أمين المنطقة المهندس درويش الغامدي أعمال تحسين شبكة تصريف مياه الأمطار وذلك في كل من حي النفل من خلالها تم تمديد أنابيب بطول (٢٨٠)م وقطر (٨٠٠)م بالإضافة لعمل عياره صندوقية بشارع العرب بطول ١٩٠ م وأنابيب بطول ٢١٠ م وقطر ١٦٠٠ م

واوضحت أمانة الجوف استمرار أعمال تنظيف وصيانة شبكة تصريف مياه الأمطار بطول ٧٥ كم وتنفيذ أعمال صيانة لعدد ٥ محطات تصريف مياه للأمطار وبالإضافة لاستبدال مضخات تخفيض منسوب المياه السطحية بهدف رفع كفاءة الشبكات وضمان خلوها من الرواسب وتهيئتها للعمل بالشكل المطلوب