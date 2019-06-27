مدفوعة بإعلان فيسبوك.. بتكوين تسجل ارتفاعا قياسيا

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http://almnatiq.net/?p=744768
المناطق - الرياض

قفزت عملة بتكوين لأعلى مستوياتها في 18 شهرا، الأربعاء، بفعل تدفقات الاستثمار على الملاذ الآمن، وتنامي التوقعات بأن عملة ليبرا التابعة لفيسبوك قد تحدث تحولا كبيرا في استثمارات العملة المشفرة.

وعزا المحللون هذا الارتفاع إلى تنامي التفاؤل حيال تبني العملات المشفرة بعد أن كشفت فيسبوك عن عملتها الرقمية “ليبرا”.

وقال مايكل هيوسون، رئيس استراتيجيات السوق: “من الواضح أنها تستفيد من نوع ما من التدفقات التي يستفيد منها الذهب أيضا”.

وأضاف: “لديك كل هذه الأمور الجارية بشأن ليبرا مما يجدد الاهتمام بعملة بتكوين”، حسبما نقلت “رويترز”.

وجرى تداول بتكوين في أحدث تعاملات عند 12 ألفا و485 دولارا بعد أن وصلت إلى 12 ألفا و935 دولارا في وقت سابق خلال الجلسة الآسيوية.

ومنذ بداية العام الحالي، زادت قيمة بتكوين بمقدار ثلاثة أمثالها بعد أن انخفضت العام الماضي.

وفي الأسبوع الماضي، قالت فيسبوك إنها تعتزم إطلاق عملة مشفرة جديدة باسم ليبرا، لكن الإعلان أفضى على الفور إلى استفسارات من الجهات التنظيمية والساسة في أنحاء العالم.

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