أمير الجوف يرأس جلسة مجلس المنطقة في دورته الثانية

المناطق - الجوف

رأس صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف رئيس مجلس المنطقة اليوم, جلسة المجلس في دورته الثانية للعام المالي 1440/1441هـ ، وذلك في قاعة الاجتماعات بمكتبه في الإمارة، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فهد

بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة نائب رئيس المجلس .

وبدأت الجلسة بكلمة لسمو أمير المنطقة استهلها بالحمد والثناء لله عز وجل على ما أنعم به على هذا البلاد من نعم الأمن والأمان في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين, وسموه ولي عهده الأمين -حفظهما الله- ، متطلعاً للعمل من خلال المجلس لتحقيق طموحات وأماني أهالي منطقة الجوف وصولاً إلى تنمية مستدامة تشمل كل أوجه الحياة وتقديم أفضل الخدمات لتحقيق رؤية المملكة 2030.

وحث سموه اللجان على الارتقاء بآداء المجلس من خلال المبادرات وتفعيل الدور المنوط به، وتضافر الجهود فيما بين اللجان والجهات ذات العلاقة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمواطنات .

من جهته أوضح أمين عام مجلس المنطقة أحمد المتعب المحمد, أن المجلس استعرض محاضر لجنة تنمية المرافق والخدمات والإسكان، كما تم استعراض محاضر لجنة التنمية الثقافية الشبابية

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وبين المحمد أن سمو أمير المنطقة وجه مديري القطاعات بتكثيف الجهود ومتابعة تنفيذ المشاريع المعتمدة، والاستعداد المبكر لموسم حج 1440هـ وتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن من خلال مدينة حجاج أبو عجرم.

كما ناقش المجلس الموضوعات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها القرارات والتوصيات اللازمة.

وفي ختام الجلسة قدم سمو أمير المنطقة شكره لأعضاء المجلس على مداخلاتهم ومقترحاتهم .