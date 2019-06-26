أمير الشرقية يدشن وحدة “قسطرة وجراحة القلب” بمركزي حفر الباطن

المناطق - عبدالله السعيدي

دشن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز -يحفظه الله- أمير المنطقة الشرقية، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز -يحفظه الله- نائب أمير المنطقة الشرقية، وصاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد محافظ حفر الباطن، وحدة قسطرة وجراحة القلب، بمستشفى حفرالباطن المركزي.

منوهاً سموه بما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين -يحفظه الله- من اهتمام بالقطاع الصحي، وحرصه -أيده الله- على أن تكون كافة الخدمات المقدمة وفق أعلى المستويات، واهتمامه بأن ينال المواطن والمقيم أعلى مستويات الرعاية الطبية، موضحاً أن هذه الوحدة هي استمرار لما تشهده الخدمات الصحية في المحافظة من تطور، مشدداً على أهمية أن تبذل الجهود لعلاج المرضى، دون اغفال لجهود التوعية والتثقيف الصحي، متمنياً سموه للمستشفى ومنسوبيه مزيداً من النجاحات.

