صحة نجران تشارك في فعاليات مهرجان صيف 40

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تشارك المديرية العامة للشئون الصحية بمنطقة نجران في فعاليات مهرجان صيف نجران 40

وأوضح المتحدث الرسمي بصحة نجران علي ال جليدان ان المشاركة تشمل نقاط للتبرع بالدم وتوعية صحية لتوزيع نشرات ومطويات توعوية وتثقيفية صحية لزوار المهرجان عــن (الكورونا – الرضاعة الطبيعية – الأسنان – الإمراض الوراثية والمزمنة – السكر – الدرن – مكافحة التدخين – الأمراض المعدية وطرق مكافحتها- الوقاية من سرطان الثدي ) كذلك سيارة إسعاف ومسعف لخدمة زوار المهرجان في أبا الرشاش لمـواجـه أي طـارئ لاسمح الله و تواجد سيارة الإسعاف على مدار ساعات الدوام طوال أيام المهرجان.

وأشار ال جليدان إلى أن مشاركة صحة نجران بالمهرجان تعد من المسؤولية الاجتماعية التي توليها صحة المنطقة قدر كبير من الاهتمام وفرصة لتقديم خدمات صحية لزوار المهرجان من خلال نشر وتوعية المجتمع ببرامج توعوية وتثقيفية صحية.