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سفير خادم الحرمين لدى سويسرا يسلم أوراق اعتماده كسفير غير مقيم لدى إمارة ليختنشتاين

سفير خادم الحرمين لدى سويسرا يسلم أوراق اعتماده كسفير غير مقيم لدى إمارة ليختنشتاين
http://almnatiq.net/?p=744803
المناطق - واس

سلم صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن ناصر بن عبد العزيز ، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى سويسرا اليوم نسخة من أوراق اعتماده كسفير غير مقيم لدى إمارة ليختنشتاين ، لوريث عرش الإمارة صاحب السمو الملكي الأمير ألويس فون .
وأكد سموهما على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين على الصعيدين السياسي والاقتصادي .
وفي سياق متصل ، التقى سمو الأمير منصور بن ناصر بن عبدالعزيز ، بمعالي وزيرة خارجية إمارة ليختنشتاين أوريليا فريك ، بحضور السفير الدكتور مارتن فريك .
وتم خلال اللقاء ، بحث سبل تعزيز العلاقات بين الجانبين على الأصعدة كافة ، كما سلم سموه نسخة من أوراق اعتماده لمعالي الوزيرة ، كسفير غير مقيم لدى الإمارة .

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