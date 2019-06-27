مصر تتأهل للدور الثاني بثنائية في الكونغو

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المناطق - الرياض

تأهل منتخب الفراعنة إلى الدور الثاني من بطولة كأس أمم أفريقيا التي تستضيفها مصر، وذلك بعد فوز رفاق محمد صلاح على منتخب الكونغو بهدفين نظيفين

وضمن منتخب مصر تأهل إلى دور الـ”16″ بعد حقق فوزه الثاني على التوالي، إذ سبق وأن فاز في مباراة الافتتاح على منتخب زيمبابوي بهدف وحيد.

وسجل أهداف الفراعنة في الشوط الأول من المباراة أحمد المحمدي ومحمد صلاح الذي سجل أول أهدافه في البطولة، فيما تمكن الحارس محمد الشناوي من الحفاظ على نظافة شباك المنتخب المصري في هذه البطولة حتى الآن.

ويبقى لمصر مباراة واحدة في مجموعتها أمام أوغندا غير أن نتيجتها لن تؤثر على تأهل الفراعنة، لكن الفوز يضمن لهم تصدر المجموعة.

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