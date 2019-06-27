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نائب أمير الجوف يزور الطفلة رواند المتعافية من مرض السرطان

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نائب أمير الجوف يزور الطفلة رواند المتعافية من مرض السرطان

نائب أمير الجوف يزور الطفلة رواند المتعافية من مرض السرطان
http://almnatiq.net/?p=744814
المناطق - الجوف

زار صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن فهد بن تركي بن عبد العزيز نائب أمير منطقة الجوف اليوم، الطفلة المتعافية من السرطان رواند بنت جميل الفدين الرويلي في منزل والدها بمدينة سكاكا.

وكان في استقبال سموه لدى وصوله مقر المنزل – والد الطفلة – وقال سموه: نحمد الله أن منَّ على الطفلة رواند بالشفاء، بفضل الله ثم بفضل الرعاية والاهتمام الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – لمرضى السرطان من خلال المراكز المتخصصة في ذلك.

كما استمع سموه من والدها عن مراحل العلاج التي مرت بها رواند وكيف استطاعت أن تتعافى من المرض، وأعرب والد الطفلة رواند عن شكره لسمو نائب أمير منطقة الجوف على هذه الزيارة وما عبر عنه من مشاعر طيبة.

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