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ترامب: قادة إيران سيكونون “أنانيين وحمقي” إذا رفضوا التفاوض

ترامب: قادة إيران سيكونون “أنانيين وحمقي” إذا رفضوا التفاوض

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ترامب: قادة إيران سيكونون “أنانيين وحمقي” إذا رفضوا التفاوض

ترامب: قادة إيران سيكونون “أنانيين وحمقي” إذا رفضوا التفاوض
http://almnatiq.net/?p=744824
المناطق - وكالات

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأربعاء، إن الحكومة الإيرانية تتسم “بالأنانية”، لأنها ترفض الجلوس على طاولة المفاوضات مع الولايات المتحدة.

وذكر ترامب خلال مؤتمر صحفي في واشنطن: “أنا لست واثقا أن قادة إيران يأبهون لشعبهم، لأنهم إذا اكترثوا لشعبهم فسيعدون اتفاقا، أما إذا كانوا أنانيين وحمقى فسيواصلون فعل ما يفعلونه الآن”.

وأضاف: “إيران يمكنها فعل ما تشاء، لدي الكثير من الوقت لذلك، لكنها تعيش باقتصاد كارثي، وبمقدورهم أن يصلحوا الأمر الآن أو بعد 10 سنوات، وحتى حصول ذلك لدينا عقوبات قوية عليهم التعايش معها”.

وقف الهجرة

وتناول الرئيس الأميركي قضية المهاجرين غير الشرعيين مؤكدا على ضرورة بناء الجدار مع المكسيك لوقف تدفق هؤلاء المهاجرين، وهو ما يحاول الديموقراطيون منعه من فعله، وفقا له.

وأشار إلى أن الهجرة غير الشرعية مضرة للمكسيكيين أنفسهم، لأن العبور عبر الأنهار للحدود الأميركية يتخلله الكثير من المصاعب والمخاطر، وهو ما أدى لوفاة أب وابنته قبل أيام، في صورة انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي.

ورصدت الصور الجديدة، أبا وابنته تطفو جثتهما فوق المياه بجانب إحدى ضفاف نهر “ريو غراندي”، بعدما غرقا في مياهه، التي تمثل إحدى نقاط الحدود بين المكسيك وأميركا.

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