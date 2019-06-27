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تسير 725 كيلومترا بشحنة واحدة.. سيارة شمسية “خارقة” بسعر “فلكي”

تسير 725 كيلومترا بشحنة واحدة.. سيارة شمسية “خارقة” بسعر “فلكي”

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تسير 725 كيلومترا بشحنة واحدة.. سيارة شمسية “خارقة” بسعر “فلكي”

تسير 725 كيلومترا بشحنة واحدة.. سيارة شمسية “خارقة” بسعر “فلكي”
http://almnatiq.net/?p=744827
المناطق - الرياض

كشفت شركة هولندية ناشئة عن ما تزعم أنها أول سيارة شمسية طويلة المدى في العالم، حيث أنها قادرة على السير لمسافة 725 كيلومترا بعملية شحن واحدة.

وقالت صحيفة “ميرور” البريطانية إن غطاء محرك سيارة “Lightyear One” وسقفها يضم خلايا شمسية تعمل على تحويل الطاقة الشمسية مباشرة إلى طاقة كهربائية، كما تضم المركبة بطارية يمكن شحنها كهربائيا.

ومن المتوقع أن يبدأ طرح السيارة في الأسواق في عام 2021، وتبلغ رسوم الحجز الخاص بها 119 ألف يورو (135 ألف دولار).

وقال الرئيس التنفيذي للشركة المصنعة، التي تدعى “Lightyear”، إن تصنيع هذه السيارة تأثر بالحاجة الملحة إلى الاستجابة للتغيرات المناخية، التي يشهدها العالم.

وأضاف ليكس هوفسولت: “تغير المناخ هو واحد من أكبر المشاكل التي واجهناها نحن البشر في تاريخنا. نشهد تطورا مخيفا، ولذلك قررنا أن نقوم بشيء مفيد لكوكبنا، من منطلقنا كمهندسين”.

وأكد هوفسولت أن أول 100 وحدة من السيارة جرى حجزها بالفعل، مبينا أن الشركة قررت تصنيع 500 نسخة بشكل مبدئي، على أن تقرر فيما بعد إن كانت ستزيد في العملية الإنتاجية.

ولم تكشف الشركة تفاصيل أكثر عن السيارة، لكنها قالت إن سائقها سيكون قادرا على القيادة لمسافة تصل إلى 725 كيلومترا اعتمادا على عملية شحن واحدة فقط.

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