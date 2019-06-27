المهندس النعمان من جامعة الجوف يحقق المركز الأول على مستوى جامعة شيفيلد البريطانية لعام 2019

المناطق - الجوف

حصل المهندس حماد النعمان السرحاني المبتعث من جامعة الجوف لدراسة الدكتوراه على جائزة أفضل عرض مرئي في كلية الهندسة الكهربائية بجامعة شيفيلد البريطانية لعام 2019 للمرة الثانية على التوالي، كما حصل على ثاني أفضل عرض مرئي على مستوى جميع كليات الهندسة بالجامعة ذاتها والبالغ عددها 8 كليات .

وكان العرض الذي قدمه المهندس النعمان يتمثل في عرض نتائج مخبرية تتكفل بتطوير كفاءة ميترو لندن بتقليل فقد الطاقة المهدرة عن طريق تخزينها في أجهزة تخزين الطاقة الهجينة، ومن الأفكار الجديدة التي تضمنها العرض هو متحكم ذكي يقوم بالتحكم بالطاقة الكهربائية المتبادلة بين أجهزة تخزين الطاقة الهجينة وميترو لندن بطريقة تتكيف مع حركة سير القطارات غير المتوقعة .

ويمتلك المتحكم الذكي القدرة على تقليل حجم نظام تخزين الطاقة وزيادة عمره الزمني مما يشكل جدوى اقتصادية، وقد تم إثبات

كفاءة المتحكم الذكي عن طريق نتائج مخبرية متطابقة مع نتائج من برامج المحاكاة .

فيما تعدّ كلية الهندسة بجامعة شيفيلد أعلى كلية على مستوى بريطانيا في الحصول على مردود مالي من المشاريع البحثية، ولعل من أهمها

في الآونة الأخيرة مشروع تطوير كفاءة ميترو لندن والذي يعمل فيه المهندس النعمان ضمن طاقم بحثي رفيع المستوى يسمى CREESA وهو من الأشهر في أوروبا في مجال تخزين الطاقة .

نبارك للمبتعث حماد النعمان مع أطيب الأمنيات بالتوفيق له ولجميع زملائه في دول الابتعاث ليعودوا لخدمة وطنهم إن شاء الله .