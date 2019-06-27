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6 خرافات شائعة حول الشعور بالانتفاخ وإطلاق الغازات

6 خرافات شائعة حول الشعور بالانتفاخ وإطلاق الغازات
http://almnatiq.net/?p=744833
المناطق - الرياض

رغم أن السعرات الحرارية الزائدة يمكن أن تساهم في الشعور “بالانتفاخ”، بالإضافة إلى زيادة الوزن، إلا أن هناك عدة أسباب محتملة للشعور بالانتفاخ.

وفيما يلي، بعض الخرافات التي كُشف عنها:

1: سبب مشترك للشعور بالانتفاخ

تحديد سبب الانتفاخ مهم لأن العلاج يختلف من شخص لآخر، وبالتالي لا يتوفر حل واحد يناسب الجميع

2: لا تحتاج إلى طبيب أو أخصائي تغذية للمساعدة

يساعد أخصائي أمراض الجهاز الهضمي في الحصول على التشخيص الدقيق للشعور بالانتفاخ، وبالتالي يساعد على تجنب أوجه القصور الغذائي واستبعاد مشاكل أكثر خطورة.

3: الصوديوم يسبب “الانتفاخ”

رغم أن تناول نظام غذائي قليل الملح، وشرب المزيد من الماء قد يساعد في حل احتباس السوائل، إلا أن هذا لن يفعل شيئاً إذا كنت تعاني من الانتفاخ سريرياً

4: الانتفاخ ناجم عن خلل بكتيري

إضافة المزيد من البكتيريا “الجيدة” على شكل بروبيوتيك، لن يساعد في التقليل من الشعور بالانتفاخ.

5: بعض الأطعمة يمكن أن تقضي على الانتفاخ

إضافة بعض الأطعمة قد يجعل الشعور بالانتفاخ أسوأ، لذا يفضل معرفة العوامل المسببة للشعور بالانتفاخ.

6: الشعور بالانتفاخ سببه دهون في البطن

زيادة الوزن في منطقة البطن عبارة عن دهون، والحل هو بفقدان الوزن.

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