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خادم الحرمين يتبرع بمبلغ 10 ملايين ريال وولي العهد يتبرع بمبلغ 5 ملايين ريال ووزير الداخلية بمبلغ مليوني ريال لخدمة “فُرِجَت”

خادم الحرمين يتبرع بمبلغ 10 ملايين ريال وولي العهد يتبرع بمبلغ 5 ملايين ريال ووزير الداخلية بمبلغ مليوني ريال لخدمة “فُرِجَت”
http://almnatiq.net/?p=744842
المناطق - واس

أعلن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، عن تبرع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – أيده الله – بمبلغ عشرة ملايين ريال، وعن تبرع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله – بمبلغ خمسة ملايين ريال، وعن تبرع سموه بمبلغ مليوني ريال لخدمة “فُرِجَت” في مرحلتها الثانية.
جاء ذلك خلال تدشين سمو الأمير عبدالعزيز بن سعود في جدة مساء اليوم للمرحلة الثانية من خدمة “فُرِجَت” التي جاءت لتشمل الموقوفين العسكريين في قضايا مالية بالقطاعات العسكرية كافة.
ورفع سموه أسمى عبارات الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين، ولسمو ولي العهد الأمين – حفظهما الله – على تبرعهما السخي لخدمة “فُرِجَت”، منوهاً سموه بهذه اللفتة الكريمة من القيادة الرشيدة.

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