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طقس حارًا إلى شديد الحرارة على المنطقة الشرقية يمتد تأثيره إلى الرياض، القصيم، الحدود الشمالية والمدينة المنورة

طقس حارًا إلى شديد الحرارة على المنطقة الشرقية يمتد تأثيره إلى الرياض، القصيم، الحدود الشمالية والمدينة المنورة
http://almnatiq.net/?p=744845
المناطق - واس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى- يستمر الطقس حار الى شديد الحرارة مصحوب برياح نشطة على المنطقة الشرقية يمتد تأثيره الى الأجزاء الشرقية من مناطق الرياض، القصيم، الحدود الشمالية كذلك على أجزاء من منطقة المدينة المنورة. في حين تكون السماء غائمة جزئياً قد تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات جازان ، عسير ، الباحة .
وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر
غربية الى شمالية غربية بسرعة 16-38 كم/ساعة ،وارتفاع الموج من من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر خفيف الى متوسط الموج.

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