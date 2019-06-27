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شاهد مفتي الحوثيين يحرض على برنامج الغذاء العالمي

شاهد مفتي الحوثيين يحرض على برنامج الغذاء العالمي
http://almnatiq.net/?p=744865
المناطق - وكالات

حرض شمس الدين شرف الدين، المعين من الحوثي على أنه “مفتي الديار اليمنية”، على برنامج الغذاء العالمي بزعم أنها تعمل لصالح أجهزة مخابرات.

ووصف وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، الخميس، تصريحات مفتي الحوثيين، بأنها “بمثابة فتوى بإهدار دماء العاملين في المنظمات الدولية والهيئات العاملة في مجال الإغاثة الإنسانية في اليمن، بمزاعم رصدهم للإحداثيات وجمع معلومات لصالح أجهزة مخابرات”.

وأدان الوزير اليمني تصريحات مفتي الحوثي الذي هاجم مسؤولي برنامج الغذاء العالمي، على خلفية قضايا نهب المساعدات الغذائية وإعلان البرنامج تعليق تقديم المساعدات في المحافظات الواقعة تحت قبضة الميليشيات.

وقال وزير الإعلام اليمني، في تغريدات على حسابه في “تويتر” إن “هذا التحريض من مفتي الميليشيا وقبله الناطق باسمها محمد عبدالسلام وكيل الاتهامات الخطيرة يجعل نشاط المنظمات والعاملين فيها بمناطق سيطرة الميليشيا محفوفا بالمخاطر ويجعلهم عرضة للابتزاز، ويحول بينهم وبين أداء مهامهم في تقييم الأوضاع الإنسانية وتقديم المساعدات الانسانية لمن يستحقها”.

وأظهر مقطع فيديو، مفتي الحوثيين وهو يهاجم بشدة برنامج الغذاء العالمي على خلفية أزمة سرقة الطعام من أفواه الجياع، بين جماعته والبرنامج، وفي خطبة الجمعة أدان مفتي الحوثي ما قال إنها مهام خارجة لبرنامج الغذاء العالمي “ترقى لحد التخابر”، في تحريض خطير على العاملين في المجال الإنساني.

وشنت قيادات الحوثي حملة إعلامية كبيرة ضد البرنامج الأممي الذي أكد أكثر من مرة بأن القادة الحوثيين يقومون بسرقة المساعدات من أفواه الجوعى، ما دفع البرنامج إلى طرح تقديم الطعام عن طريق إنشاء قاعدة بيانات للمستفيدين، وفق برنامج البصمة الإلكترونية للأشخاص بيد أن قادة الميليشيات الحوثية رفضت هذا المقترح رفضاً نهائياً.

وكان برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، أعلن الأسبوع الماضي، أنه بدأ تعليقاً جزئياً لعمليات تقديم المساعدات الغذائية في المناطق الواقعة تحت سيطرة ميليشيات الحوثي في اليمن.

وقال بيان نشره البرنامج على موقعه الرسمي “في هذه المرحلة، وبدعم من جميع هيئات الأمم المتحدة، قررنا تعليق أعمالنا في مدينة صنعاء فقط، ما سيؤثر على حوالي 850 ألف شخص”، والتي بررها مدير البرنامج ديفيد بيزلي، بسبب تحويل المساعدات لأغراض غير المخصصة لها وغياب استقلالية العمل في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

 

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