احدث الأخبار

المملكة تدين وتستنكر الهجوم الإرهابي الذي استهدف منطقة تمركز قوات الشرطة بمدينة العريش
أبرز المواد
 الحوثيون يُغرقون صنعاء بالأدوية المغشوشة خدمةً لمجهودهم الحربي
أبرز المواد
 رئيس الوزراء الياباني : السعودية شريك استراتيجي ثابت… وندعم إصلاحات الأمير محمد بن سلمان
أبرز المواد
 شاهد مفتي الحوثيين يحرض على برنامج الغذاء العالمي
أبرز المواد
 بعد “الصورة الفاجعة”.. رئيس المكسيك تحت سوط النقد
أبرز المواد
 وزير الداخلية يرعى حفل إطلاق وتدشين عدد من البرامج الإصلاحية والتأهيلية النوعية التابعة للمديرية العامة للسجون بجدة
أبرز المواد
 طقس حارًا إلى شديد الحرارة على المنطقة الشرقية يمتد تأثيره إلى الرياض، القصيم، الحدود الشمالية والمدينة المنورة
أبرز المواد
 خادم الحرمين يتبرع بمبلغ 10 ملايين ريال وولي العهد يتبرع بمبلغ 5 ملايين ريال ووزير الداخلية بمبلغ مليوني ريال لخدمة “فُرِجَت”
أبرز المواد
 مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة يقيم حفل وداع للقنصل العام في نيويورك
أبرز المواد
 6 خرافات شائعة حول الشعور بالانتفاخ وإطلاق الغازات
أبرز المواد
 المهندس النعمان من جامعة الجوف يحقق المركز الأول على مستوى جامعة شيفيلد البريطانية لعام 2019
منطقة الجوف
 تسير 725 كيلومترا بشحنة واحدة.. سيارة شمسية “خارقة” بسعر “فلكي”
أبرز المواد
المملكة تدين وتستنكر الهجوم الإرهابي الذي استهدف منطقة تمركز قوات الشرطة بمدينة العريش

المملكة تدين وتستنكر الهجوم الإرهابي الذي استهدف منطقة تمركز قوات الشرطة بمدينة العريش

أبرز المواد
الحوثيون يُغرقون صنعاء بالأدوية المغشوشة خدمةً لمجهودهم الحربي

الحوثيون يُغرقون صنعاء بالأدوية المغشوشة خدمةً لمجهودهم الحربي

أبرز المواد
رئيس الوزراء الياباني : السعودية شريك استراتيجي ثابت… وندعم إصلاحات الأمير محمد بن سلمان

رئيس الوزراء الياباني : السعودية شريك استراتيجي ثابت… وندعم إصلاحات الأمير محمد بن سلمان

أبرز المواد
شاهد مفتي الحوثيين يحرض على برنامج الغذاء العالمي

شاهد مفتي الحوثيين يحرض على برنامج الغذاء العالمي

أبرز المواد

المملكة تدين وتستنكر الهجوم الإرهابي الذي استهدف منطقة تمركز قوات الشرطة بمدينة العريش

المملكة تدين وتستنكر الهجوم الإرهابي الذي استهدف منطقة تمركز قوات الشرطة بمدينة العريش
http://almnatiq.net/?p=744875
المناطق - واس

أعرب مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها للهجوم الإرهابي الذي استهدف منطقة تمركز قوات الشرطة في مدينة العريش شمال سيناء بجمهورية مصر العربية، وما نتج عنه من سقوط عدد من القتلى من عناصر الأمن المصري.
وقدم المصدر العزاء والمواساة لذوي الضحايا وللحكومة والشعب المصري الشقيق، مجددا في الوقت نفسه، التأكيد على وقوف المملكة إلى جانب جمهورية مصر العربية الشقيقة وتضامنها معها ضد جميع مظاهر العنف والإرهاب والتطرف.

روابط ذات صلة

الحوثيون يُغرقون صنعاء بالأدوية المغشوشة خدمةً لمجهودهم الحربي

الحوثيون يُغرقون صنعاء بالأدوية المغشوشة خدمةً لمجهودهم الحربي
رئيس الوزراء الياباني : السعودية شريك استراتيجي ثابت… وندعم إصلاحات الأمير محمد بن سلمان

رئيس الوزراء الياباني : السعودية شريك استراتيجي ثابت… وندعم إصلاحات الأمير محمد بن سلمان
شاهد مفتي الحوثيين يحرض على برنامج الغذاء العالمي

شاهد مفتي الحوثيين يحرض على برنامج الغذاء العالمي

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*