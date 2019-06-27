المكتب التنفيذي لرواد كشافة ومرشدات دول الخليج يجتمع بالكويت

الكويت - مبارك الدوسري

عقد المكتب التنفيذي للجنة التنظيمية لرواد الكشافة والمرشدات بدول مجلس التعاون الخليجي ، يوم أمس اجتماعا بمقر جمعية الكشافة الكويتية ، برئاسة رئيس اللجنة محمد الدبيان ، وحضور رئيس المكتب التنفيذي نائب رئيس اللجنة الدكتور أحمد الدوسري

وأوضح الأمين العام للجنة عبد اللطيف المكيمي ، أن الاجتماع الذي حضره مستشار معالي الأمين العام لدول المجلس السيدة صالحة آل علي ، جاء يسبق اجتماع اللجنة الذي يعقد في وقت لاحق من اليوم الخميس ويستمر حتى يوم السبت القادم ، هو الاجتماع الأول للجنة في دورتها الجديدة ، ويُشارك فيه الأمناء العامين لروابط رواد الكشافة والمرشدات بدول المجلس ومساعديهم .

وأشار المكيمي الى ان اجتماع المكتب التنفيذي ناقش العديد من النقاط المدرجة على جدول الأعمال ومن اهمها الأتفاق على آلية سير عمل اجتماع اللجنة خلال ايام الاجتماع ، وتوزيع اللجان ، وشرح للإجراءات الإدارية والهيكلية .

وأفاد الأمين العام للجنة أن الاجتماع سيشهد افتتاح مقر اللجنة بمبنى جمعية الكشافة الكويتية برعاية رئيس جمعية الكشافة الكويتية ، رئيس الاتحاد الكشفي العربي للبرلمانيين العرب الدكتور عبدالله الطريجي، وبحضور أعضاء مجلس إدارة الكشافة الكويتية والأمانة العامة ورواد ومرشدات الكشافة بدول المجلس .