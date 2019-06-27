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المجلس الأعلى للقضاء يوافق على تفعيل المرحلة الثانية من قضاء الاستئناف و يقرر افتتاح عدد من الدوائر العمالية

المجلس الأعلى للقضاء يوافق على تفعيل المرحلة الثانية من قضاء الاستئناف و يقرر افتتاح عدد من الدوائر العمالية
http://almnatiq.net/?p=744884
المناطق - الرياض

عقد المجلس الأعلى للقضاء اجتماعه (الرابع عشر) في دورته (الثالثة) التي أُقيمت بمقر المجلس في مدينة الرياض برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، وبحضور أصحاب المعالي والفضيلة أعضاء المجلس.

وأوضح فضيلة الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور محمد بن سليمان الفهيد أن المجلس اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، واتخذ فيها القرارات اللازمة.

وقال الدكتور الفهيد إن المجلس أصدر  قراره  بالموافقة على تفعيل المرحلة الثانية من قضاء الاستئناف مرافعة وتدقيقاً وذلك اعتباراً من مطلع العام القادم   .

وأضاف فضيلته بأن المجلس وافق على القواعد المنظمة لإجراءات قضايا الإفلاس في المحاكم التجارية .

وبيَّن الدكتور الفهيد أن المجلس وافق على افتتاح عدد من الدوائر العمالية في عدد من المحاكم بمناطق المملكة كما قرر تسمية عدد من الرؤساء والمساعدين لبعض المحاكم.

وأوضح  أن المجلس بحث حاجة محاكم الاستئناف لدعمها بالقضاة وقرر إعادة  تشكيل محاكم منطقة حائل ومحاكم منطقة الحدود الشمالية ومحاكم منطقة الباحة مشيراً إلى  صدور  موافقة المجلس  على تشكيل دوائر الحج وتسمية القضاة العاملين فيها لعام 1440هـ.

وأضاف الدكتور الفهيد  أن  المجلس نظر حسب اختصاصه المنصوص عليه في نظام القضاء في جملة من الموضوعات المتعلقة بالشؤون الوظيفية للقضاة من نقل، وتعيين، وترقية، وندب، واستقالة، وإحالة إلى التقاعد.

واطلع المجلس الأعلى للقضاء خلال اجتماعه على عدد من الاحتياجات المقدمة من المواطنين وأصحاب العلاقة، واتخذ بشأنها التوصيات اللازمة.

وفي ختام تصريحه رفع د. الفهيد الشكر والامتنان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولسمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان – حفظهما الله- على ما يوليانه للقضاء والقضاة من عناية واهتمام سائلاً المولى -عز وجل- أن يجعل فيما صدر عن المجلس من توصيات وقرارات النفع والخير للبلاد والعباد

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