عضو بالكونغرس: وقف مساعدة تحالف دعم الشرعية في اليمن رسالة خاطئة لإيران

المناطق - وكالات

انتقد عضو الكونغرس الأميركي، ويل هيرد، تصويت الكونغرس على قرارٍ ينص على وقف إمداد “تحالف دعم الشرعية في اليمن” بالسلاح، معتبراً أن ذلك يبعث رسالة خاطئة إلى إيران، التي حوّلت اليمن إلى ساحة للإرهاب.

وشدد هيرد على أن على الكونغرس بدلاً من ذلك يجب أن يدين الحوثيين لانتهاكات حقوق الإنسان، ويطلب منهم الالتزام بوقف إطلاق النار.

ودعا واشنطن لمواصلة تقديم الدعم لتحالف دعم الشرعية باعتبار أن البديل يعني تطرف جيل كامل.

وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، قد أكد مؤخراً مواصلة جيش بلاده تقديم مختلف أنواع الدعم لتحالف دعم الشرعية، بقيادة السعودية، الذي يحارب ميليشيا الحوثي في اليمن.

ترمب كان قد استخدم في أبريل الماضي حق النقض الـ”فيتو” لإسقاط قرار للكونغرس يقضي بإنهاء الدعم الأميركي للتحالف العربي، الذي تقوده السعودية في حرب اليمن.

ووصف ترمب قرار الكونغرس، وقتها، بأنه محاولة غير ضرورية وخطيرة لإضعاف سلطاته الدستورية، “وهو ما يعرض للخطر أرواح مواطنين أميركيين وجنوداً شجعاناً، في الوقت الحالي وفي المستقبل”، بحسب تعبيره.

وأضاف ترمب أن الدعم الأميركي ضروري لـ”حماية أمن أكثر من 80 ألف أميركي يعيشون في بعض دول التحالف التي كانت عرضة لهجمات الحوثيين من اليمن”.

الرئيس الأميركي قرر إرجاع القرار للكونغرس دون موافقته، مبرراً ذلك بأن الولايات المتحدة لا تقدم للتحالف، إلا دعماً محدوداً مثل تبادل المعلومات الاستخباراتية والدعم اللوجيستي.