احدث الأخبار

سي إن إن: أميركا شنت هجوماً إلكترونيا ضد شبكات حزب الله
أبرز المواد
 “هيونداي أويل” توقع اتفاقا لتوريد النفط مع أرامكو لمدة 20 عاماً
أبرز المواد
 إيران تعتزم تجاوز الحد المسموح لإنتاج اليورانيوم اليوم
أبرز المواد
 ماكرون: سنبذل أقصى الجهود لتفادي التصعيد مع إيران
أبرز المواد
 عضو بالكونغرس: وقف مساعدة تحالف دعم الشرعية في اليمن رسالة خاطئة لإيران
أبرز المواد
 المجلس الأعلى للقضاء يوافق على تفعيل المرحلة الثانية من قضاء الاستئناف و يقرر افتتاح عدد من الدوائر العمالية
أبرز المواد
 6 شروط للانضمام لأكاديمية “هدف” للقيادة
أبرز المواد
 المكتب التنفيذي لرواد كشافة ومرشدات دول الخليج يجتمع بالكويت
محليات
 المملكة تدين وتستنكر الهجوم الإرهابي الذي استهدف منطقة تمركز قوات الشرطة بمدينة العريش
أبرز المواد
 الحوثيون يُغرقون صنعاء بالأدوية المغشوشة خدمةً لمجهودهم الحربي
أبرز المواد
 رئيس الوزراء الياباني : السعودية شريك استراتيجي ثابت… وندعم إصلاحات الأمير محمد بن سلمان
أبرز المواد
 شاهد مفتي الحوثيين يحرض على برنامج الغذاء العالمي
أبرز المواد
سي إن إن: أميركا شنت هجوماً إلكترونيا ضد شبكات حزب الله

سي إن إن: أميركا شنت هجوماً إلكترونيا ضد شبكات حزب الله

أبرز المواد
“هيونداي أويل” توقع اتفاقا لتوريد النفط مع أرامكو لمدة 20 عاماً

“هيونداي أويل” توقع اتفاقا لتوريد النفط مع أرامكو لمدة 20 عاماً

أبرز المواد
إيران تعتزم تجاوز الحد المسموح لإنتاج اليورانيوم اليوم

إيران تعتزم تجاوز الحد المسموح لإنتاج اليورانيوم اليوم

أبرز المواد
ماكرون: سنبذل أقصى الجهود لتفادي التصعيد مع إيران

ماكرون: سنبذل أقصى الجهود لتفادي التصعيد مع إيران

أبرز المواد

ماكرون: سنبذل أقصى الجهود لتفادي التصعيد مع إيران

ماكرون: سنبذل أقصى الجهود لتفادي التصعيد مع إيران
http://almnatiq.net/?p=744891
المناطق - وكالات

تعهد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الخميس، في طوكيو ببذل “أقصى” ما بوسعه خلال الأيام المقبلة لـ”تفادي تصعيد عسكري” بين إيران والولايات المتحدة.

وقال ماكرون للصحافيين في اليوم الثاني من زيارته لليابان، حيث يشارك في قمة مجموعة العشرين “سنبذل أقصى الجهود” حتى “لا يرتكب أي طرف ما لا يمكن تصحيحه”.

وأضاف: “من الأساسي اليوم أن يعمل الجميع على خفض حدة التوتر”.

وأكد أنه سيبحث المسألة الجمعة مع الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، في سياق قمة العشرين في أوساكا، بهدف “بذل كل ما هو ممكن لتفادي تصعيد عسكري”.

وتحدث ترمب الأربعاء عن احتمال اندلاع حرب مع إيران “لا تطول كثيراً”، في تصريح جاء بمثابة تحذير لطهران.

وأكد ماكرون مرة جديدة أن بلاده تشاطر الولايات المتحدة “الهدف الاستراتيجي ذاته”، وهو “ألا تتمكن إيران من حيازة السلاح النووي”.

ورأى أنه ينبغي “إبقاء الضغط” على إيران، ولاسيما من قبل الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق النووي عام 2015 في فيينا، مشيراً إلى أنه أجرى مكالمة هاتفية الثلاثاء مع الرئيس الإيراني، حسن روحاني، ليؤكد له أن “أي خروج من الاتفاق حول النووي سيكون خطأ وأي إشارة بهذا الاتجاه ستكون خطأ”.

من جهة أخرى أوضح أن الطائرة الأميركية بدون طيار التي أسقطتها إيران في 20 يونيو “كانت في المنطقة الدولية”، بحسب المعلومات المتوافرة لدى السلطات الفرنسية، وليس فوق الأراضي الإيرانية كما تؤكد طهران.

غير أن أمين مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف صرح الثلاثاء أن الطائرة الأميركية بدون طيار أُسقطت في المجال الجوي الإيراني وليس في المجال الجوي الدولي كما تؤكد واشنطن.

ونقلت وكالات أنباء روسية عن باتروشيف قوله “لدي معلومات من وزارة الدفاع الروسية تفيد أن هذه الطائرة المسيّرة كانت ضمن المجال الجوّي الإيراني”.

روابط ذات صلة

سي إن إن: أميركا شنت هجوماً إلكترونيا ضد شبكات حزب الله

سي إن إن: أميركا شنت هجوماً إلكترونيا ضد شبكات حزب الله
“هيونداي أويل” توقع اتفاقا لتوريد النفط مع أرامكو لمدة 20 عاماً

“هيونداي أويل” توقع اتفاقا لتوريد النفط مع أرامكو لمدة 20 عاماً
إيران تعتزم تجاوز الحد المسموح لإنتاج اليورانيوم اليوم

إيران تعتزم تجاوز الحد المسموح لإنتاج اليورانيوم اليوم

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*